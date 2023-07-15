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İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani: AB-Tunus anlaşması pazar günü imzalanacak
İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani: AB-Tunus anlaşması pazar günü imzalanacak
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında düzensiz göçe yönelik mutabakat zaptının 16 Temmuz’da... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T01:53+0300
2023-07-15T01:53+0300
dünya
italya
tunus
afrika
avrupa
antonio tajani
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Tajani, bugün Roma’da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ile beraber katıldığı bir seminerde konuştu.AB ile Tunus arasında bir süredir göç konusu üzerinden devam eden görüşmelere işaret eden Tajani, "Avrupa Komisyonu ve Tunus, pazar günü AB destekli eyleme yönelik bir anlaşma imzalayacak. Bu bir Avrupa taahhüdü ama NATO’nun büyük dikkat gösteriyor" dedi.Tajani, bu duruma İtalya'nın çabalarıyla ulaşıldığını savunarak, Başbakan Giorgia Meloni'nin de imza törenine bizzat katılacağı bilgisini verdi.Bu anlaşmanın aslında bir mali taahhüt olduğunu ve Avrupa stratejisinin bir parçası olduğunu dile getiren Tajani, "Bu, Tunus'un gerekli reformları sükunetle karşılamasını ve insan tacirleriyle mücadelede başrol oyuncusu olmasını sağlayacak bir anlaşma. Tunus’un istikrarının, tüm Afrika kıtasının büyümesi için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Schinas da Tunus ile yüksek düzeyde imzalanacak olan anlaşmanın, genç Tunusluların insan tacirlerinin ellerine düşmesi yerine orada daha iyi yaşamlar kurmalarına fırsat verecek bir paket olduğunu söyledi.Bu arada, pazar günü Tunus'taki mutabakat zaptı imza törenine Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılacağı bildirildi.- İtalya’dan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nda Türkiye'nin arabuluculuğuna destekTajani seminerde, geçen yıl Türkiye’nin arabuluculuğunda varılan ve 17 Temmuz'da süresi uzatılmazsa sona erecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın önemine değinerek, "Bu anlaşma olmasaydı, Afrika’dan gelen sosyal sorunlar ve artan göç akışı daha kötüleşecekti. İtalya, Türkiye'nin arabuluculuğunu destekliyor. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, zaten (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüştü. Ağustos ayında Türkiye'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i ağırlayacak. Moskova'da sağduyunun hakim olmasını ve Afrika halklarının Doğu Avrupa’daki çatışmayla hiçbir ilgisinin olmadığını anlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Schinas da Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın barışa giden yol için elverişli bir unsur olabileceğine inandıklarını söyledi.İtalyan büyükelçisini bakanlığa çağıran İran'a "Burası demokrasi" tepkisiİtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ayrıca İran’da 'terör örgütü' kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) lideri Meryem Recevi'nin İtalyan parlamentosunda ağırlanması sebebiyle İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone'nin İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki gösterdi.Tajani, "Sanıyorum ki bu insanları özel bir vakıf davet etti. Hükümet veya Dışişleri Bakanlığı değil. Biz bir demokrasideyiz ve herkes uluslararası ve ulusal hukuku ihlal etmeden uygun gördüğünü yapıyor ve bu durumda herhangi bir ihlal olmamıştır" ifadelerini kullandı.Diğer yandan, akşam saatlerinde TG2 kanalında bir röportaj veren Tajani, AB ile Tunus arasındaki anlaşmanın yalnızca göç sorununu ele almayı değil ülkede büyüme ve istikrarı teşvik etme amacı olduğunu söyledi.Tajani, İtalya'nın insan kaçakçılığına karşı mücadele ettiğini belirterek, Akdeniz, Sahra altı Afrika ve Körfez'den 23 devlet başkanının (23 Temmuz) Pazar günü göç sorununu ve Afrika kıtasının büyümesini ele almak için İtalya’da olacağı bilgisini verdi.
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italya, tunus, afrika, avrupa, antonio tajani
italya, tunus, afrika, avrupa, antonio tajani

İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani: AB-Tunus anlaşması pazar günü imzalanacak

01:53 15.07.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSEuropean Commission Vice President Antonio Tajani gives a press conference after the meeting "Towards a more competitive and efficient European defence and security sector" at the EU Headquarters in Brussels on July 24, 2013
European Commission Vice President Antonio Tajani gives a press conference after the meeting Towards a more competitive and efficient European defence and security sector at the EU Headquarters in Brussels on July 24, 2013 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında düzensiz göçe yönelik mutabakat zaptının 16 Temmuz’da imzalanacağını açıkladı.
Tajani, bugün Roma’da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Magaritis Schinas ile beraber katıldığı bir seminerde konuştu.
AB ile Tunus arasında bir süredir göç konusu üzerinden devam eden görüşmelere işaret eden Tajani, "Avrupa Komisyonu ve Tunus, pazar günü AB destekli eyleme yönelik bir anlaşma imzalayacak. Bu bir Avrupa taahhüdü ama NATO’nun büyük dikkat gösteriyor" dedi.
Tajani, bu duruma İtalya'nın çabalarıyla ulaşıldığını savunarak, Başbakan Giorgia Meloni'nin de imza törenine bizzat katılacağı bilgisini verdi.
Bu anlaşmanın aslında bir mali taahhüt olduğunu ve Avrupa stratejisinin bir parçası olduğunu dile getiren Tajani, "Bu, Tunus'un gerekli reformları sükunetle karşılamasını ve insan tacirleriyle mücadelede başrol oyuncusu olmasını sağlayacak bir anlaşma. Tunus’un istikrarının, tüm Afrika kıtasının büyümesi için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Schinas da Tunus ile yüksek düzeyde imzalanacak olan anlaşmanın, genç Tunusluların insan tacirlerinin ellerine düşmesi yerine orada daha iyi yaşamlar kurmalarına fırsat verecek bir paket olduğunu söyledi.
Bu arada, pazar günü Tunus'taki mutabakat zaptı imza törenine Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılacağı bildirildi.

- İtalya’dan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nda Türkiye'nin arabuluculuğuna destek

Tajani seminerde, geçen yıl Türkiye’nin arabuluculuğunda varılan ve 17 Temmuz'da süresi uzatılmazsa sona erecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın önemine değinerek, "Bu anlaşma olmasaydı, Afrika’dan gelen sosyal sorunlar ve artan göç akışı daha kötüleşecekti. İtalya, Türkiye'nin arabuluculuğunu destekliyor. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, zaten (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüştü. Ağustos ayında Türkiye'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i ağırlayacak. Moskova'da sağduyunun hakim olmasını ve Afrika halklarının Doğu Avrupa’daki çatışmayla hiçbir ilgisinin olmadığını anlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Schinas da Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın barışa giden yol için elverişli bir unsur olabileceğine inandıklarını söyledi.

İtalyan büyükelçisini bakanlığa çağıran İran'a "Burası demokrasi" tepkisi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ayrıca İran’da 'terör örgütü' kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) lideri Meryem Recevi'nin İtalyan parlamentosunda ağırlanması sebebiyle İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone'nin İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki gösterdi.
Tajani, "Sanıyorum ki bu insanları özel bir vakıf davet etti. Hükümet veya Dışişleri Bakanlığı değil. Biz bir demokrasideyiz ve herkes uluslararası ve ulusal hukuku ihlal etmeden uygun gördüğünü yapıyor ve bu durumda herhangi bir ihlal olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, akşam saatlerinde TG2 kanalında bir röportaj veren Tajani, AB ile Tunus arasındaki anlaşmanın yalnızca göç sorununu ele almayı değil ülkede büyüme ve istikrarı teşvik etme amacı olduğunu söyledi.
Tajani, İtalya'nın insan kaçakçılığına karşı mücadele ettiğini belirterek, Akdeniz, Sahra altı Afrika ve Körfez'den 23 devlet başkanının (23 Temmuz) Pazar günü göç sorununu ve Afrika kıtasının büyümesini ele almak için İtalya’da olacağı bilgisini verdi.
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