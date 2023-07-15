https://sputniknews.com.tr/20230715/istanbulda-yabancilara-oturum-izni-durduruldu-1073568341.html

İstanbul'da yabancılara oturum izni durduruldu

İstanbul'da yabancılara oturum izni durduruldu

Ekim 2022’de alınan kararla İstanbul’un 10 ilçesinde yabancılara oturum izni verilmesinin durdurulması uygulamasının kentin tüm ilçelerine yayıldığı öğrenildi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

yabancı

oturum izni

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İstanbul’la için alınan yeni bir kararla artık "zorunlu haller dışında" yabancılara “oturum” izni durduruldu.Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, resmi nüfusu kentte Ekim 2022 itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca 10 ilçede uygulamaya konulan "yabancı şahıslara oturum izni verilmemesi" uygulaması, geçtiğimiz Mart'ta bakanlıkça 39 ilçeye kaydırıldı."Can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde" oturum izninin durdurulduğu belirtilen habere göre, 7 Ekim 2022'de bakanlıkça alınan kararla yabancılara ikamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek.Resmi nüfusunun yaklaşık 8’de birinin (2 milyon 174 bin 766) kendi kütüğüne kayıtlı olduğu İstanbul’da, gayrimenkul edinimiyle vatandaşlık kazanan yabancıların haricinde İl Göç İdaresi’nin bir yıl önceki rakamlarına göre şehirde 1 milyon 294 bin 124 yabancı nüfus yer alıyor, bu da nüfusun yüzde 8’ine karşılık geliyor.

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istanbul, yabancı, oturum izni