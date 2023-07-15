https://sputniknews.com.tr/20230715/israilde-106-yedek-asker-tartismali-yargi-duzenlemesini-protesto-icin-gonullu-askerligi-birakti-1073561228.html

İsrail'de 106 yedek asker tartışmalı yargı düzenlemesini protesto için gönüllü askerliği bıraktı

İsrail'de 106 yedek asker tartışmalı yargı düzenlemesini protesto için gönüllü askerliği bıraktı

İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli 106 yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü askerlik hizmetlerini... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T04:16+0300

2023-07-15T04:16+0300

2023-07-15T04:16+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yargı reformu

asker

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Söz konusu açıklama, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde yer aldı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 106 yedek askerin, tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü askerlik hizmetlerini sonlandırdığı belirtilen haberde, bunların büyük çoğunluğunun pilot ve seyrüseferci, geri kalan kısmının ise hava trafik kontrolü ve kontrol subayları olduğu aktarıldı.Yargı düzenlemesi ve Netanyahu’nun yolsuzluk davasıİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikleri içeriyor.Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, siyasi ve toplumsal muhalefetin 'demokrasiye darbe' olarak değerlendirdiği düzenlemeyi, ülke genelinde aylardır devam eden kitlesel protestolara ve grevlere rağmen Meclis'ten geçirmekte ısrar ediyor.İsrail Başsavcılığı, 2019'da Başbakan Netanyahu'yu rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlamıştı. Netanyahu hakkındaki dava hala Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde görülüyor.İsrail yasalarına göre Yüksek Mahkeme resmen suçlamadığı sürece başbakanın istifa etmesi gerekmiyor. Ancak bu durum, İsrail'de 4 senede art arda 5 seçim yapılmasına yol açtı.Son seçimler, Netanyahu'yu 2022’nin son günlerinde, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümeti' olarak nitelendirilen kabinenin başında yeniden iktidara taşımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/israilde-yuksek-mahkeme-basbakan-netanyahuyu-gorevden-almayi-degerlendirecek-1073517836.html

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