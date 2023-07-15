https://sputniknews.com.tr/20230715/ispanyada-orman-yangini-11-ev-yandi-140-hektar-alan-kul-oldu-500-kisi-tahliye-edildi-1073569986.html
İspanya’da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi
İspanya’da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi
İspanya'nın La Palma Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 140 hektarlık alan kül olurken, 11 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T17:45+0300
2023-07-15T17:45+0300
2023-07-15T17:47+0300
dünya
avrupa
ispanya
orman yangını
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Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya'daki Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası La Palma’da orman yangını çıktı. Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın hızla yayıldı. Bölgeye 4 helikopter ve 4 itfaiye ekibi sevk edildi.Kanarya Adaları özerk yönetimi başkanı Fernando Clavijo 140 hektarlık alanın kül olduğunu, en az 11 evin yandığını, 500 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.Clavijo, “Tahliye edilenlerin sayısı bine çıkabilir. Bu, şiddetli rüzgarlara bağlı” ifadelerini kullandı.Adadaki yetkililer, Kanarya Adaları’ndaki Gomera ve Tenerife adalarında da yardım talep etti.
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avrupa, ispanya, orman yangını
avrupa, ispanya, orman yangını
İspanya’da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi
17:45 15.07.2023 (güncellendi: 17:47 15.07.2023) Abone ol
İspanya'nın La Palma Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 140 hektarlık alan kül olurken, 11 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi.
Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili oluyor.
İspanya'daki Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası La Palma’da orman yangını çıktı. Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın hızla yayıldı. Bölgeye 4 helikopter ve 4 itfaiye ekibi sevk edildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi başkanı Fernando Clavijo 140 hektarlık alanın kül olduğunu, en az 11 evin yandığını, 500 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.
Clavijo, “Tahliye edilenlerin sayısı bine çıkabilir. Bu, şiddetli rüzgarlara bağlı” ifadelerini kullandı.
Adadaki yetkililer, Kanarya Adaları’ndaki Gomera ve Tenerife adalarında da yardım talep etti.