https://sputniknews.com.tr/20230715/ispanyada-orman-yangini-11-ev-yandi-140-hektar-alan-kul-oldu-500-kisi-tahliye-edildi-1073569986.html

İspanya’da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi

İspanya’da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi

İspanya'nın La Palma Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 140 hektarlık alan kül olurken, 11 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T17:45+0300

2023-07-15T17:45+0300

2023-07-15T17:47+0300

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avrupa

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orman yangını

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Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya'daki Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası La Palma’da orman yangını çıktı. Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın hızla yayıldı. Bölgeye 4 helikopter ve 4 itfaiye ekibi sevk edildi.Kanarya Adaları özerk yönetimi başkanı Fernando Clavijo 140 hektarlık alanın kül olduğunu, en az 11 evin yandığını, 500 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.Clavijo, “Tahliye edilenlerin sayısı bine çıkabilir. Bu, şiddetli rüzgarlara bağlı” ifadelerini kullandı.Adadaki yetkililer, Kanarya Adaları’ndaki Gomera ve Tenerife adalarında da yardım talep etti.

ispanya

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avrupa, ispanya, orman yangını