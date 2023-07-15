https://sputniknews.com.tr/20230715/iranda-6-kentte-hava-sicakligi-50-derecenin-ustune-cikti-1073573905.html

İran'da 6 kentte hava sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıktı

İran'da 6 kentte hava sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıktı

İran'da son bir haftada ortalama hava sıcaklığının 30,3 derece olduğu, 6 kentte ise termometrelerin 50 derecenin üstünü gösterdiği bildirildi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T21:49+0300

2023-07-15T21:49+0300

2023-07-15T21:49+0300

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tesnim haber ajansı

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Meteoroloji Kurumu Hava Tahmin Merkezi Başkanı Sadık Ziyaiyan, ülkedeki yüksek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamada bulundu.Ziyaiyan, Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre, ülkede son bir haftada ortalama hava sıcaklığının 30,3 derece olduğunu ve bunun uzun vadeli döneme (30 yıl) göre yarım derecelik artış görüldüğü anlamına geldiğini kaydetti.22 Haziran'dan bu yana ülkedeki ortalama hava sıcaklığının 30,1 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Ziyaiyan, yine uzun vadeli döneme göre hava sıcaklıklarının bir derecelik artış gösterdiğini söyledi.Ziyaiyan, halihazırda 6 kentte hava sıcaklığının 50 dereceyi geçtiğini belirtti.İranlı yetkili, termometrelerin İlam eyaletinin Dehloran kentinde 51,6 dereceyi, Huzistan eyaletinin Ümidiye kentinde 51,2 dereceyi, Ahvaz kentinde 50,8 dereceyi, Ağacari kentinde 50,3 dereceyi, Ramhürmüz kentinde 50,2 dereceyi ve Şuş kentinde de 50 derecenin üstünü gösterdiğini aktardı.

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iran, sıcak, sıcak hava, tesnim, tesnim haber ajansı