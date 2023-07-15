https://sputniknews.com.tr/20230715/ibb-duyurdu-istanbulda-dgsye-girenlere-toplu-tasima-ucretsiz-1073571826.html
İBB duyurdu: İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
İBB duyurdu: İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T19:21+0300
2023-07-15T19:21+0300
2023-07-15T19:21+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
öğrenci
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İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, öğrenci
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, öğrenci
İBB duyurdu: İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
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İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarınki DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.