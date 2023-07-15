https://sputniknews.com.tr/20230715/filenin-sultanlari-fivb-milletler-ligi-yari-finalinde-abd-ile-karsilasacak-1073566574.html
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T14:03+0300
2023-07-15T14:03+0300
2023-07-15T14:03+0300
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
abd
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'Filenin Sultanları', Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda TSİ 03.30'da ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.College Park Center'daki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye a milli kadın voleybol takımı, abd
türkiye a milli kadın voleybol takımı, abd
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
'Filenin Sultanları', Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda TSİ 03.30'da ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.
College Park Center'daki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.