https://sputniknews.com.tr/20230715/eski-yuregir-kaymakami-dolandiricilik-iddiasiyla-gozaltina-alindi-1073571708.html
Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı M.K, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Valilikten "Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T19:13+0300
2023-07-15T19:13+0300
2023-07-15T19:13+0300
türkiye
adana cumhuriyet başsavcılığı
adana
içişleri bakanlığı
yüreğir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060655084_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_83699da9eb05f5d15bdd308c4bae779e.jpg
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen M.K'yi gözaltına aldı.M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Soruşturmanın deprem yardımlarıyla ilgilisinin bulunmadığı açıklandıAdana Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
türkiye
adana
yüreğir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060655084_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_33ed65db20e5f5e304d0a8ae65c10c65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana cumhuriyet başsavcılığı, adana, içişleri bakanlığı, yüreğir
adana cumhuriyet başsavcılığı, adana, içişleri bakanlığı, yüreğir
Eski Yüreğir Kaymakamı, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Abone ol
Eski Yüreğir Kaymakamı M.K, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Valilikten "Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen M.K'yi gözaltına aldı.
M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturmanın deprem yardımlarıyla ilgilisinin bulunmadığı açıklandı
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Eski Yüreğir Kaymakamı M.K'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K, 13 Temmuz 2023'te gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır."