https://sputniknews.com.tr/20230715/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1073561547.html
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T09:21+0300
2023-07-15T09:21+0300
2023-07-15T09:21+0300
ekonomi
resmi gazete
enerji
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.Buna göre, Mersin ili sınırları içerisinde tesis edilecek 'Akhan Un GES Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.Ayrıca, Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile bu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, enerji, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı
resmi gazete, enerji, kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, Mersin ili sınırları içerisinde tesis edilecek 'Akhan Un GES Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca, Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile bu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.