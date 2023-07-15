https://sputniknews.com.tr/20230715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-paylasimi-1073568243.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T16:35+0300

2023-07-15T16:35+0300

2023-07-15T16:35+0300

politika

recep tayyip erdoğan

15 temmuz

fetö

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Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

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2023

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, fetö