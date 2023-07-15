https://sputniknews.com.tr/20230715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-paylasimi-1073568243.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T16:35+0300
2023-07-15T16:35+0300
2023-07-15T16:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
15 temmuz
fetö
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Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.
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2023
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+74956456601
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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, fetö
recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, fetö
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.