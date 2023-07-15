https://sputniknews.com.tr/20230715/cocuklar-icin-kavurucu-sicak-uyarisi-1073561995.html

Çocuklar için 'kavurucu sıcak' uyarısı

Çocuklar için 'kavurucu sıcak' uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Gökmen Alpaslan Taşkın, Türkiye'yi de etkisi altına alan sıcak havalar için uyarıda bulunarak, "Sıcak hava... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T09:52+0300

2023-07-15T09:52+0300

2023-07-15T09:52+0300

yaşam

çocuk

sağlık

uyarı

aşırı sıcaklar

sıcak hava

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Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, aşırı sıcakların çocuklarda ısı çarpması, hızlı nabız, baş dönmesi, halsizlik, kusma, bayılma ve hatta bilinç kaybı gibi ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti.Sıcak havalarda çocukların aşırı terleme sonucu daha fazla su kaybı yaşadığını belirten Taşkın, "Yeterli sıvı alımı olmazsa dehidratasyon riski artar ve halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılma gibi belirtiler görülür" değerlendirmesinde bulundu.'Aşırı sıcaklar cilt kanseri ve bilinç kaybına neden olabilir'Taşkın, aşırı sıcakların çocuklar üzerindeki etkilerini hakkında şu ifadeleri kullandı:"Çok sıcak havalar çocukları aşırı ısıya maruz bırakabilir. Isı çarpmasında, hızlı nabız, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kusma, bayılma ve hatta bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler oluşabilir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Güneş ışınlarına maruz kalmak, cilt yanıkları yapabilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini de artırabilir. Hava kirliliğini artırabilir ve çocuklarda solunum sorunları oluşturabilir. Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları olan çocuklar risk grubunda.Yüksek ateş vakaları artabilir. Bunun nedeni ise vücut sıcaklığının dengelenmesinde zorluk yaşanması. Bu nedenle sıcak havalarda çocukların dışarıda uzun süre vakit geçirmelerinden kaçının, sıvı alımına dikkat edin. Eğer çocuğunuzda sıcak hava ile ilgili ciddi bir sağlık sorunu gözlemlerseniz vakit kaybetmeden doktora başvurun."'Bol ve açık renkli kıyafetler giydirin'Taşkın, sıcakların sebep olabileceği risklerden korumak için neler yapılması gerektiğini de şöyle özetledi:"Çocuklar sıcak havalarda daha fazla terler ve vücutlarındaki sıvı kaybı artar. Bu yüzden, düzenli aralıklarla su veya diğer sağlıklı içeceklerle çocuğunuzun sıvı alımını destekleyin. Açık renkte ve hafif giysiler giymelerini sağlayarak terleme ile oluşabilecek sıvı kaybını azaltın. Hafif ve gevşek kıyafetler giydirerek hava dolaşımını artırın. Güneş koruyucu kremleri kullanın. En az 30 faktörlü bir güneş koruyucuyu açık alanlarda bulundukları sürece düzenli olarak tekrar tekrar uygulayın. Ayrıca, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü takmalarını sağlayarak yüz ve gözleri koruyun."

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çocuk, sağlık, uyarı, aşırı sıcaklar, sıcak hava