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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230715/bmye-gore-tahil-anlasmasindan-en-fazla-ab-fayda-sagladi-1073568621.html
BM'ye göre, tahıl anlaşmasından en fazla AB fayda sağladı
BM'ye göre, tahıl anlaşmasından en fazla AB fayda sağladı
BM verilerine göre, AB ülkeleri tahıl anlaşması kapsamında tüm tarım ürünleri arzının yüzde 38'ini aldı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T16:59+0300
2023-07-15T17:00+0300
ukrayna krizi
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tahıl
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Sputnik’in BM verilerini baz alarak yaptığı analize göre, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna tarım ürünlerinin ana alıcıları Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.Analize göre toplamda AB, tahıl anlaşması kapsamında 12.4 milyon ton ürün veya tüm arzın yüzde 38'ini aldı.Çin, anlaşma kapsamındaki tüm ülkeler arasında tarım ürünlerinde yüzde 7.96 milyon ton ürün veya tüm arzın yaklaşık dörtte biri ile en büyük payın sahibi oldu. İkinci sırada, anlaşmanın geçerliliği sırasında 2.06 milyon ton veya toplam arzın yüzde 6.3'ünü alan İspanya yer alıyor. Toplam arzın yüzde 9.9'unu veya 3.2 milyon ton ürün alan Türkiye ise üçüncü sırada.Ayrıca 2.1 milyon ton ürün veya tahıl anlaşması kapsamındaki tüm ürünlerin yüzde 6.3'ünü alan İtalya ve 1.9 milyon ton ürün veya toplam arzın yüzde 5.9’unu alan Hollanda ilk beşte yer alan diğer ülkeler oldu. Mısır (1.55 milyon ton veya yüzde 4.7) ve Bangladeş (1.06 milyon ton veya yüzde 3.3) ise bir milyon tondan fazla ürün alan ülkeler oldu.Ukrayna tarım ürünlerinin en büyük yirmi alıcısı arasında Portekiz, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya da yer aldı.Aynı zamanda, BM sınıflandırmasına göre en fakir ülkeler olan Afganistan, Yemen, Somali, Sudan ve Etiyopya, tüm anlaşma dönemi boyunca 768.6 bin ton ürün veya tüm arzın yüzde 2.3’ünü alabildi.
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bm, tahıl, ab, rusya
bm, tahıl, ab, rusya

BM'ye göre, tahıl anlaşmasından en fazla AB fayda sağladı

16:59 15.07.2023 (güncellendi: 17:00 15.07.2023)
© AA / Mesut KaradumanHasat
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© AA / Mesut Karaduman
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BM verilerine göre, AB ülkeleri tahıl anlaşması kapsamında tüm tarım ürünleri arzının yüzde 38'ini aldı.
Sputnik’in BM verilerini baz alarak yaptığı analize göre, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna tarım ürünlerinin ana alıcıları Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.
Analize göre toplamda AB, tahıl anlaşması kapsamında 12.4 milyon ton ürün veya tüm arzın yüzde 38'ini aldı.
Çin, anlaşma kapsamındaki tüm ülkeler arasında tarım ürünlerinde yüzde 7.96 milyon ton ürün veya tüm arzın yaklaşık dörtte biri ile en büyük payın sahibi oldu. İkinci sırada, anlaşmanın geçerliliği sırasında 2.06 milyon ton veya toplam arzın yüzde 6.3'ünü alan İspanya yer alıyor. Toplam arzın yüzde 9.9'unu veya 3.2 milyon ton ürün alan Türkiye ise üçüncü sırada.
Ayrıca 2.1 milyon ton ürün veya tahıl anlaşması kapsamındaki tüm ürünlerin yüzde 6.3'ünü alan İtalya ve 1.9 milyon ton ürün veya toplam arzın yüzde 5.9’unu alan Hollanda ilk beşte yer alan diğer ülkeler oldu. Mısır (1.55 milyon ton veya yüzde 4.7) ve Bangladeş (1.06 milyon ton veya yüzde 3.3) ise bir milyon tondan fazla ürün alan ülkeler oldu.
Ukrayna tarım ürünlerinin en büyük yirmi alıcısı arasında Portekiz, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya da yer aldı.
Aynı zamanda, BM sınıflandırmasına göre en fakir ülkeler olan Afganistan, Yemen, Somali, Sudan ve Etiyopya, tüm anlaşma dönemi boyunca 768.6 bin ton ürün veya tüm arzın yüzde 2.3’ünü alabildi.
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