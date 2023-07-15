https://sputniknews.com.tr/20230715/bmye-gore-tahil-anlasmasindan-en-fazla-ab-fayda-sagladi-1073568621.html

BM'ye göre, tahıl anlaşmasından en fazla AB fayda sağladı

BM'ye göre, tahıl anlaşmasından en fazla AB fayda sağladı

BM verilerine göre, AB ülkeleri tahıl anlaşması kapsamında tüm tarım ürünleri arzının yüzde 38'ini aldı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T16:59+0300

2023-07-15T16:59+0300

2023-07-15T17:00+0300

ukrayna krizi

bm

tahıl

ab

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072765084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e90fa9801202e9009766f86a3593561.jpg

Sputnik’in BM verilerini baz alarak yaptığı analize göre, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna tarım ürünlerinin ana alıcıları Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.Analize göre toplamda AB, tahıl anlaşması kapsamında 12.4 milyon ton ürün veya tüm arzın yüzde 38'ini aldı.Çin, anlaşma kapsamındaki tüm ülkeler arasında tarım ürünlerinde yüzde 7.96 milyon ton ürün veya tüm arzın yaklaşık dörtte biri ile en büyük payın sahibi oldu. İkinci sırada, anlaşmanın geçerliliği sırasında 2.06 milyon ton veya toplam arzın yüzde 6.3'ünü alan İspanya yer alıyor. Toplam arzın yüzde 9.9'unu veya 3.2 milyon ton ürün alan Türkiye ise üçüncü sırada.Ayrıca 2.1 milyon ton ürün veya tahıl anlaşması kapsamındaki tüm ürünlerin yüzde 6.3'ünü alan İtalya ve 1.9 milyon ton ürün veya toplam arzın yüzde 5.9’unu alan Hollanda ilk beşte yer alan diğer ülkeler oldu. Mısır (1.55 milyon ton veya yüzde 4.7) ve Bangladeş (1.06 milyon ton veya yüzde 3.3) ise bir milyon tondan fazla ürün alan ülkeler oldu.Ukrayna tarım ürünlerinin en büyük yirmi alıcısı arasında Portekiz, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya da yer aldı.Aynı zamanda, BM sınıflandırmasına göre en fakir ülkeler olan Afganistan, Yemen, Somali, Sudan ve Etiyopya, tüm anlaşma dönemi boyunca 768.6 bin ton ürün veya tüm arzın yüzde 2.3’ünü alabildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, tahıl, ab, rusya