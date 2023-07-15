Bitlis'te bazı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kızlara özel okul’ önerisine itirazlar
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
4 şehirde orman yangını
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
08:29
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
09:00
11 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
09:31
1 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
10:00
2 dk
Canlı
10:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
13:01
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
14:01
11 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
14:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
16:01
2 dk
Canlı
16:36
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
17:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Canlı
18:01
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
18:35
11 dk
ÖZEL HABER
Canlı
19:00
1 dk
Canlı
19:30
6 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:20
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
21:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
21:37
11 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230715/bitliste-bazi-bolgeler-15-gun-sureyle-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1073560201.html
Bitlis'te bazı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bitlis'te bazı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı bölgeler, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T00:54+0300
2023-07-15T00:58+0300
türkiye
bitlis
hizan
özel güvenlik
özel güvenlik bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0b/1057261485_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e326aba578c1b70a16211e5ab1a60f9a.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Fındıklık Ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20210602/bitlis-valiligi-pkkli-teroristlere-yonelik-operasyonda-1-guvenlik-korucusu-sehit-oldu-5-asker-1044636310.html
türkiye
bitlis
hizan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0b/1057261485_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5d2ce3932ce2f995b54f0dbf5eb691e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitlis, hizan, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi
bitlis, hizan, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi

Bitlis'te bazı bölgeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

00:54 15.07.2023 (güncellendi: 00:58 15.07.2023)
© İHABitlis Şehir Merkezi
Bitlis Şehir Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı bölgeler, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Fındıklık Ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, 6'ncı maddede belirtilen bölgelerin 14-28 Temmuz tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi."
Pençe Harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2021
DÜNYA
Bitlis Valiliği: PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı
2 Haziran 2021, 02:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала