https://sputniknews.com.tr/20230715/besiktastan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-mesaji-1073563033.html

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T11:07+0300

2023-07-15T11:07+0300

2023-07-15T11:07+0300

türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

beşiktaş

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:"Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı olan aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğine göz dikerek, demokrasisini tehdit ederek ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu güzel ülkenin, birlik beraberliğinin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde canları pahasına kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 7. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

türkiye

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, beşiktaş