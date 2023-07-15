https://sputniknews.com.tr/20230715/besiktastan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-mesaji-1073563033.html
Beşiktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Beşiktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T11:07+0300
2023-07-15T11:07+0300
2023-07-15T11:07+0300
türkiye
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
beşiktaş
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:"Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı olan aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğine göz dikerek, demokrasisini tehdit ederek ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu güzel ülkenin, birlik beraberliğinin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde canları pahasına kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 7. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
türkiye
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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, beşiktaş
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, beşiktaş
Beşiktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı olan aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğine göz dikerek, demokrasisini tehdit ederek ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu güzel ülkenin, birlik beraberliğinin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde canları pahasına kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 7. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."