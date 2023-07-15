https://sputniknews.com.tr/20230715/bae-ve-hindistandan-para-transferinde-rupi-ve-dirhem-kullanma-anlasmasi-1073576869.html
BAE ve Hindistan'dan para transferinde rupi ve dirhem kullanma anlaşması
BAE ve Hindistan'dan para transferinde rupi ve dirhem kullanma anlaşması
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan, yurtdışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T22:58+0300
2023-07-15T22:58+0300
2023-07-15T22:58+0300
ekonomi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
hindistan
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BAE merkezli İngilizce yayın yapan "The National" isimli internet sitesinde yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin huzurunda Merkez Bankası başkanlarının anlaşma imzaladığı belirtildi.Bune göre "Yerel Para Birimi Kullanma Sistemi" oluşturularak, Hindistan rupisi ve BAE dirhemi karşılıklı para transferinde kullanılabilecek.Haberde, "Anlaşma, tüm mevcut hesapların transferi ve izin verilen sermaye transferini kapsamaktadır" ifadesine yer verildi.İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının geçen yıl imzalandığı aktarılan haberde, bu anlaşmayla iki ülkenin gümrük vergilerinin azaltıldığı kaydedildi.Anlaşma kapsamında oluşturulan ortak komitenin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, petrol dışındaki ticaret anlaşmasının 2030 itibarıyla 100 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.Hindistan Başbakanı Modi, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmüştü.
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), hindistan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), hindistan
BAE ve Hindistan'dan para transferinde rupi ve dirhem kullanma anlaşması
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan, yurtdışı para transferinde dirhem ve rupi kullanılması konusunda anlaşma imzaladı.
BAE merkezli İngilizce yayın yapan "The National" isimli internet sitesinde yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin huzurunda Merkez Bankası başkanlarının anlaşma imzaladığı belirtildi.
Bune göre "Yerel Para Birimi Kullanma Sistemi" oluşturularak, Hindistan rupisi ve BAE dirhemi karşılıklı para transferinde kullanılabilecek.
Haberde, "Anlaşma, tüm mevcut hesapların transferi ve izin verilen sermaye transferini kapsamaktadır" ifadesine yer verildi.
İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının geçen yıl imzalandığı aktarılan haberde, bu anlaşmayla iki ülkenin gümrük vergilerinin azaltıldığı kaydedildi.
Anlaşma kapsamında oluşturulan ortak komitenin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, petrol dışındaki ticaret anlaşmasının 2030 itibarıyla 100 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.
Hindistan Başbakanı Modi, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmüştü.