https://sputniknews.com.tr/20230715/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1073561021.html
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T02:39+0300
2023-07-15T02:39+0300
2023-07-15T02:48+0300
türkiye
atama
görevden alma
resmi gazete
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, Başkan Yardımcılıklarına Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Fırat Taşolar getirildi.İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine İsmail Çataklı ve Mahmut Çuhadar, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine İrfan İpşir, Ömer Abdullah Karagözoğlu, Murat Baştor, ve Enver Mamur atandı.Görevden alma kararlarıKültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Mehmet GÜRLEK, görevden alındı.
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atama, görevden alma, resmi gazete
atama, görevden alma, resmi gazete
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
02:39 15.07.2023 (güncellendi: 02:48 15.07.2023) Abone ol
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros atandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, Başkan Yardımcılıklarına Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Fırat Taşolar getirildi.
İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine İsmail Çataklı ve Mahmut Çuhadar, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine İrfan İpşir, Ömer Abdullah Karagözoğlu, Murat Baştor, ve Enver Mamur atandı.
Görevden alma kararları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Mehmet GÜRLEK, görevden alındı.