https://sputniknews.com.tr/20230715/almanya-basbakani-scholz-ab-ile-turkiye-iliskilerinin-gelisecegine-inaniyorum-1073559370.html
Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum
Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum” dedi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T00:09+0300
2023-07-15T00:09+0300
2023-07-15T00:09+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Berlin’de basın toplantısı düzenledi. Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi. Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.
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avrupa, türkiye, avrupa birliği, nato, isveç
avrupa, türkiye, avrupa birliği, nato, isveç
Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum” dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Berlin’de basın toplantısı düzenledi.
Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.
Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.