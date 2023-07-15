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ABD, 'İran'ın Basra Körfezi'nde gemilere müdahalesi' bahanesiyle bölgeye F-16 konuşlandırıyor
ABD, 'İran'ın Basra Körfezi'nde gemilere müdahalesi' bahanesiyle bölgeye F-16 konuşlandırıyor
ABD'nin, İran tarafından Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahale edilmesi bahanesiyle stratejik Hürmüz Boğazı çevresine F-16 savaş uçakları konuşlandıracağı... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T11:57+0300
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basra körfezi
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye konuşlandırılacak F-16 savaş uçaklarının bir süredir Hürmüz Boğazı çevresinde devriye görevi yürüten A-10 saldırı uçaklarının faaliyetlerini güçlendireceğini belirtti.F-16'ların Basra Körfezi çevresinde seyir halindeki gemilere hava koruması sağlayacağını ifade eden yetkili, bu adımla İran'ı bölgedeki gemilere müdahale etmekten caydırmayı ve ABD ordusunun bölgedeki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.Savunma yetkilisi ayrıca gazetecilere, Rusya'nın Suriye semalarında artan faaliyetlerine karşı ABD'nin bir dizi askeri seçeneği değerlendirdiğini söyledi.Seçenekleri detaylandırmayan yetkili, ABD'ye ait askeri uçakların IŞİD'e yönelik operasyonlarının bir parçası olarak Suriye'nin batı kesiminde uçmaya devam edeceğini aktardı.Suriye'de Rus askeri faaliyetlerinin özellikle mart ayından bu yana arttığına dikkat çeken ABD'li yetkili, bu faaliyetlerin ABD'yi Suriye'den çıkarmaya çalışan Moskova, Tahran ve Şam hükümetleri arasında artan işbirliği ve koordinasyondan kaynaklandığını savundu.ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerleri alıkoyarak bu gemilerdeki petrole el koyma girişimlerinde bulunuyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki tankerlere 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle müdahale ediyor.Son olarak 5 Haziran'da ABD güçleri, İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri 'Richmond Voyager' olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı.İran ise ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından hakkında el koyma kararı çıkarıldığını duyurmuştu. ​​​​​​​
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abd, iran, basra körfezi, f-16

ABD, 'İran'ın Basra Körfezi'nde gemilere müdahalesi' bahanesiyle bölgeye F-16 konuşlandırıyor

11:57 15.07.2023
© ABD DonanmasıABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
© ABD Donanması
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ABD'nin, İran tarafından Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahale edilmesi bahanesiyle stratejik Hürmüz Boğazı çevresine F-16 savaş uçakları konuşlandıracağı öğrenildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye konuşlandırılacak F-16 savaş uçaklarının bir süredir Hürmüz Boğazı çevresinde devriye görevi yürüten A-10 saldırı uçaklarının faaliyetlerini güçlendireceğini belirtti.
F-16'ların Basra Körfezi çevresinde seyir halindeki gemilere hava koruması sağlayacağını ifade eden yetkili, bu adımla İran'ı bölgedeki gemilere müdahale etmekten caydırmayı ve ABD ordusunun bölgedeki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Savunma yetkilisi ayrıca gazetecilere, Rusya'nın Suriye semalarında artan faaliyetlerine karşı ABD'nin bir dizi askeri seçeneği değerlendirdiğini söyledi.
Seçenekleri detaylandırmayan yetkili, ABD'ye ait askeri uçakların IŞİD'e yönelik operasyonlarının bir parçası olarak Suriye'nin batı kesiminde uçmaya devam edeceğini aktardı.
Suriye'de Rus askeri faaliyetlerinin özellikle mart ayından bu yana arttığına dikkat çeken ABD'li yetkili, bu faaliyetlerin ABD'yi Suriye'den çıkarmaya çalışan Moskova, Tahran ve Şam hükümetleri arasında artan işbirliği ve koordinasyondan kaynaklandığını savundu.
ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerleri alıkoyarak bu gemilerdeki petrole el koyma girişimlerinde bulunuyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki tankerlere 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle müdahale ediyor.
Son olarak 5 Haziran'da ABD güçleri, İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri 'Richmond Voyager' olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı.
İran ise ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından hakkında el koyma kararı çıkarıldığını duyurmuştu. ​​​​​​​
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