https://sputniknews.com.tr/20230715/15-temmuz-darbe-girisiminin-7-yili-ust-duzey-isimlerden-mesajlar-1073562381.html

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı: Üst düzey isimlerden mesajlar

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı: Üst düzey isimlerden mesajlar

Bakanlar, siyasiler, üst düzey devlet bürokrasisi ve çeşitli STK ve meslek örgütü liderleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesajlar... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T10:33+0300

2023-07-15T10:33+0300

2023-07-15T11:30+0300

türkiye

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

hidayet türkoğlu

mehmet büyükekşi

ergün atalay

yusuf tekin

abdulkadir uraloğlu

mehmet akarca

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Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, siyasiler, bakanlar ve diğer üst düzey devlet yöneticileri 15 Temmuz mesajları yayınladı:Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca:"Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden, milli iradeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve anayasal düzenine yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin asırlardır olduğu gibi yine aynı kararlılıkla gösterdiği eşsiz inanç ve mücadeleyle bertaraf edilmiştir. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve istikbalini korumak uğruna kahramanca mücadele gösteren milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, vatanı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:"15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:"Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur. Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletimizin ortaya koyduğu topyekun direnişte şehit düşen bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun."TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay:"Yabancı servislerin kontrolünde işbirlikçi ihanet grubunun devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin özgürlüğüne yönelik saldırısına karşın halkımız, tam anlamıyla istiklal mücadelesi bilinciyle cevap vererek, hainlere kahramanca karşılık vermiştir. Devletimizi ve milletimizi hedef alanlar hak ettikleri cezaları çekmeli, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu hainlerden arındırılmalıdır. Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmamız kaçınılmazdır. Ülkemizde özgürce, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızın, tekrar darbe ve işgal girişimlerini önlemenin yolu, bütün terör örgütlerinin kökünü kazımaktan, demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayalı devlet olmaktan geçmektedir."Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi:"15 Temmuz 2016 yılında milli irademize ve demokrasiye olan inancımıza kasteden hain darbecilere geçit vermeyen sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi dualarımızla, rahmetle ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük futbol ailesi olarak darbecilerin ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak terörü lanetliyorum. Milletimizin vatanına ve bayrağına olan bağlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı sonsuza dek süreceğinden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesileyle, 7. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü bir kez daha kutluyorum."Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:"15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı, tarihimizin akışını değiştiren gün olarak hafızalarımıza kazındı. Ülkemiz 15 Temmuz 2016’da alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış; ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki aziz milletimiz, hain terör örgütü FETÖ’nün vatanımızın bağımsızlığına halkımızın birliğine yönelik saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum.”Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Milletimiz vatanına, birliğine ve kardeşliğine kast eden FETÖ'ye karşı asil bir mücadele vererek cesareti ve fedakarlığıyla hainlerin emellerini boşa çıkarmış, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle darbe ve işgal girişimcilerini bertaraf etmiştir.Ortaya çıktığı günden beri okulları, dershaneleri, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarıyla gerçek yüzünü gizleyen FETÖ’nün bu girişimi, karanlık bir örgüt olduğunu tescillemiştir. Özellikle medya vasıtasıyla öne çıkarıp propagandasını yaptığı faaliyetleriyle yıllarca dini ve milli değerlerimizi istismar eden bu örgüt, milletimizin her türlü iyilik, hayır ve ibadetlerini de kendi kirli emelleri için fütursuzca kullanmıştır."

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15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, hidayet türkoğlu, mehmet büyükekşi, ergün atalay, yusuf tekin, abdulkadir uraloğlu, mehmet akarca