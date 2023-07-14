Yargıtay’ın Can Atalay kararına itiraz: 'Millet iradesi önemli diyenler, seçilmiş hapiste tutuyor'

"Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı, temel hak ve özgürlükler, sosyal hukuk devleti gibi kavramlardan uzaklaşılmaya başlandığında, bu tür yargı kararlarını görmek durumunda kalıyoruz. Bu karar, bağımlı olan yargının bağımsız olan yargının halkın iradesine ipotek koyması anlamına gelir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz ama milletin iradesinden başka hiçbir irade tanınmayacaktı... AK Parti’nin kuruluş dönemlerinde böyle söylenmişti... AK Parti'de bu söylemler üzerinden yürütülen bir hukuk siyaseti vardı. Bütün bu süreci halkın iradesiyle oraya geldiklerini söyleyerek, halkın iradesinin üstünde kimse olmamalı diyorlardı... Halk ne söylerse hukukun de bunun yapılması gerekir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen anlayış, Hatay vatandaşlarının seçtiği bir milletvekilini, milletvekili olarak kabul edip tahliye edip mazbatasını verip yeminini ettirmiyor. Hani egemenlik kayıtsız şartsız millete aitti?"