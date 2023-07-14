https://sputniknews.com.tr/20230714/yargitayin-can-atalay-kararina-itiraz-millet-iradesi-onemli-diyenler-secilmis-hapiste-tutuyor-1073554819.html
Yargıtay’ın Can Atalay kararına itiraz: 'Millet iradesi önemli diyenler, seçilmiş hapiste tutuyor'
Yargıtay’ın Can Atalay kararına itiraz: 'Millet iradesi önemli diyenler, seçilmiş hapiste tutuyor'
Yargıtay’ın Can Atalay kararıyla ilgili Av. Yılmaz, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen anlayış Hatay vatandaşlarının seçtiği bir... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:25+0300
2023-07-14T21:25+0300
2023-07-14T21:25+0300
akşam postasi
radyo
can atalay
türkiye işçi partisi (tip)
gezi parkı
tbmm
tutuklu
yargıtay
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini karara bağladı.Buna göre, 'şartları oluşmadığı gerekçesiyle' Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemi reddedildi.Yargıtay’ın Can Atalay kararını, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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radyo, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), gezi parkı, tbmm, tutuklu, yargıtay
radyo, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), gezi parkı, tbmm, tutuklu, yargıtay
Yargıtay’ın Can Atalay kararına itiraz: 'Millet iradesi önemli diyenler, seçilmiş hapiste tutuyor'
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Yargıtay’ın Can Atalay kararıyla ilgili Av. Yılmaz, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen anlayış Hatay vatandaşlarının seçtiği bir milletvekilini, milletvekili olarak kabul edip tahliye edip mazbatasını verip yeminini ettirmiyor. Hani egemenlik kayıtsız şartsız millete aitti?” dedi
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini karara bağladı.
Buna göre, 'şartları oluşmadığı gerekçesiyle' Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemi reddedildi.
Yargıtay’ın Can Atalay kararını, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı, temel hak ve özgürlükler, sosyal hukuk devleti gibi kavramlardan uzaklaşılmaya başlandığında, bu tür yargı kararlarını görmek durumunda kalıyoruz. Bu karar, bağımlı olan yargının bağımsız olan yargının halkın iradesine ipotek koyması anlamına gelir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz ama milletin iradesinden başka hiçbir irade tanınmayacaktı... AK Parti’nin kuruluş dönemlerinde böyle söylenmişti... AK Parti'de bu söylemler üzerinden yürütülen bir hukuk siyaseti vardı. Bütün bu süreci halkın iradesiyle oraya geldiklerini söyleyerek, halkın iradesinin üstünde kimse olmamalı diyorlardı... Halk ne söylerse hukukun de bunun yapılması gerekir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen anlayış, Hatay vatandaşlarının seçtiği bir milletvekilini, milletvekili olarak kabul edip tahliye edip mazbatasını verip yeminini ettirmiyor. Hani egemenlik kayıtsız şartsız millete aitti?"
"Adalet Bakanı seçildiği günden birkaç gün sonra Can Atalay’la ilgili soru geldiğinde, Anayasa’nın 14. Maddesi ikinci fıkradaki istisnalarla ilgili demişti. Anayasa’nın 83. Maddesi çok açık ve derhal uygulanması gerekir. Yargılanması süreci devam etmekle birlikte seçilmiş bir milletvekili hakkında bu sözü söylerseniz yargı bunu talimat olarak görmez mi? Red kararının içeriğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu söyleniyor ama talebin reddiyle ilgili gerekçe bile diyemiyorum bir durum ifade ediliyor."
İtirazın reddedilmiş olması daha sonra verecekleri kararın ne olduğu yönünde mahkemeye yol göstermektir. Anayasa’nın açık hükümlerini görmezden gelmek, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bir durumdur ki daha önce birçok davada biz bunu gördük. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmayacağı, B ve C planımız var diye söylenmişti... Hukukta B ve C planları olmaz, hukuk da yargının verdiği kararlar uygulanır ama doğru kararlar uygulanır. Hukukta, yargının bağımsız olduğu hukukta verilmiş olan kararların da hukuka uygun olmuş olması gerekir."