https://sputniknews.com.tr/20230714/wimbledonda-medvedevi-eleyen-alcaraz-djokovicin-finaldeki-rakibi-oldu-1073557684.html
Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu
Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:31+0300
2023-07-14T22:31+0300
2023-07-14T22:31+0300
spor
wimbledon
novak djokovic
carlos alcaraz
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230714/wimbledonda-novak-djokovic-finale-yukseldi-1073551439.html
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wimbledon, novak djokovic, carlos alcaraz
wimbledon, novak djokovic, carlos alcaraz
Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.
Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.
Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.