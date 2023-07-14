https://sputniknews.com.tr/20230714/wimbledonda-medvedevi-eleyen-alcaraz-djokovicin-finaldeki-rakibi-oldu-1073557684.html

Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu

Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T22:31+0300

2023-07-14T22:31+0300

2023-07-14T22:31+0300

spor

wimbledon

novak djokovic

carlos alcaraz

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230714/wimbledonda-novak-djokovic-finale-yukseldi-1073551439.html

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