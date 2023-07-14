Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak

© AA Yavruların aşılanmadan önce insanlarla temasına izin verilmediğini ifade eden Kaya, "Yavrunun annesinden ayrılması 2,5 aylıkken gerçekleşir. Anneden bağımsızlaşan yavru önce kum eğitimi alıyor, katı gıdaya geçiyor ve sonrasında toplu yaşama alıştırmaya başlıyoruz. Ziyaretçiler kedilerle temas ediyor fakat bunun belirli şartları var. Hayvanların vahşileşmesini önlemek açısından tedbirler alıyoruz. İlk aşılamalar 3 aylık olduktan sonra yapılıyor, daha öncesinde yavrunun bir insanla temas etmesi annenin yavruyu reddetmesine neden olabileceği için buna izin vermiyoruz" diye konuştu. Ziyaretçilerden Suat Barçak, Van kedilerinin diğer kedilere göre farklı olduğunu belirterek, "Kedi Villası'na geldik. Göz renkleri çok dikkat çekici. Yavruları çok tatlı. Herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.