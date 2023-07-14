Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
92 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230714/van-kedileri-icin-koruma-projesi-yavru-sayilari-her-yil-artacak-1073537461.html
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak
Farklı göz renkleriyle Türkiye'nin önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerini korumak için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:06+0300
2023-07-14T13:10+0300
multimedya
van kedisi
fotoğraf
doğum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073536393_0:43:1000:606_1920x0_80_0_0_26e67facd1a84427a5dcb027855e7dbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073536393_69:0:933:648_1920x0_80_0_0_98d4cdd4ae6af2ea055db3d1c52f68f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van kedisi, fotoğraf, doğum, фото
van kedisi, fotoğraf, doğum, фото

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak

13:06 14.07.2023 (güncellendi: 13:10 14.07.2023)
Abone olTelegram
Farklı göz renkleriyle Türkiye'nin önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerini korumak için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bir çalışma yürütülüyor.
© AA / Nevzat Umut UzelCana yakınlıkları, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin önemli değerleri arasında bulunan Van kedileri, YYÜ yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor.
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Nevzat Umut Uzel
Cana yakınlıkları, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin önemli değerleri arasında bulunan Van kedileri, YYÜ yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor.
© AABuradaki özel odalarda özenle bakımları yapılan, yıllardır yürütülen çalışmalarla saf ırk sayıları yükseltilen kediler, bu yılın ilk doğum döneminde 100 yavru doğurdu.
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Buradaki özel odalarda özenle bakımları yapılan, yıllardır yürütülen çalışmalarla saf ırk sayıları yükseltilen kediler, bu yılın ilk doğum döneminde 100 yavru doğurdu.
© AATestleri ve aşıları yapılan, kimlikleri çıkarılan yavru kedilerden göz renkleri farklı olanlar damızlık için, göz renkleri aynı olanlar da belirli bir ücret karşılığında sahiplendirilmek üzere ayrıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk doğum döneminin tamamlandığını ve 2 dönem daha doğumların gerçekleşeceğini söyledi.
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Testleri ve aşıları yapılan, kimlikleri çıkarılan yavru kedilerden göz renkleri farklı olanlar damızlık için, göz renkleri aynı olanlar da belirli bir ücret karşılığında sahiplendirilmek üzere ayrıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk doğum döneminin tamamlandığını ve 2 dönem daha doğumların gerçekleşeceğini söyledi.
© AAŞu ana kadar 100 yavru kedinin doğduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yıl boyunca 3 dönem doğum yaptıran bir merkez. Birinci doğum dönemindeki yavrular 3 aylık oldu. Yavruların testleri yapılıyor. Bu testlerden sonra damızlığa ayrılacaklar ve satışa çıkarılacaklar ayrılıyor. Bu süreç yıl boyunca devam edecek. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz."
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Şu ana kadar 100 yavru kedinin doğduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yıl boyunca 3 dönem doğum yaptıran bir merkez. Birinci doğum dönemindeki yavrular 3 aylık oldu. Yavruların testleri yapılıyor. Bu testlerden sonra damızlığa ayrılacaklar ve satışa çıkarılacaklar ayrılıyor. Bu süreç yıl boyunca devam edecek. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz."
© AAYavruların aşılanmadan önce insanlarla temasına izin verilmediğini ifade eden Kaya, "Yavrunun annesinden ayrılması 2,5 aylıkken gerçekleşir. Anneden bağımsızlaşan yavru önce kum eğitimi alıyor, katı gıdaya geçiyor ve sonrasında toplu yaşama alıştırmaya başlıyoruz. Ziyaretçiler kedilerle temas ediyor fakat bunun belirli şartları var. Hayvanların vahşileşmesini önlemek açısından tedbirler alıyoruz. İlk aşılamalar 3 aylık olduktan sonra yapılıyor, daha öncesinde yavrunun bir insanla temas etmesi annenin yavruyu reddetmesine neden olabileceği için buna izin vermiyoruz" diye konuştu. Ziyaretçilerden Suat Barçak, Van kedilerinin diğer kedilere göre farklı olduğunu belirterek, "Kedi Villası'na geldik. Göz renkleri çok dikkat çekici. Yavruları çok tatlı. Herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Yavruların aşılanmadan önce insanlarla temasına izin verilmediğini ifade eden Kaya, "Yavrunun annesinden ayrılması 2,5 aylıkken gerçekleşir. Anneden bağımsızlaşan yavru önce kum eğitimi alıyor, katı gıdaya geçiyor ve sonrasında toplu yaşama alıştırmaya başlıyoruz. Ziyaretçiler kedilerle temas ediyor fakat bunun belirli şartları var. Hayvanların vahşileşmesini önlemek açısından tedbirler alıyoruz. İlk aşılamalar 3 aylık olduktan sonra yapılıyor, daha öncesinde yavrunun bir insanla temas etmesi annenin yavruyu reddetmesine neden olabileceği için buna izin vermiyoruz" diye konuştu. Ziyaretçilerden Suat Barçak, Van kedilerinin diğer kedilere göre farklı olduğunu belirterek, "Kedi Villası'na geldik. Göz renkleri çok dikkat çekici. Yavruları çok tatlı. Herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала