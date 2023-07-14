https://sputniknews.com.tr/20230714/ukraynali-sabotajcilar-icinde-sivillerin-oldugu-araci-vurdu-1073548155.html

Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu

Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu

Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu, Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:47+0300

2023-07-14T21:47+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

video

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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve keşif grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı.Sputnik’in ulaştığı olaya ait görüntülerde, ‘Kazak-2’ zırhlı aracı ile hareket eden Ukraynalı sabotajcıların ‘gri bölgede’ pozisyon almaya çalıştıkları, aracı ormanlık alanda gizledikten sonra bölgeye dağıldıkları görülüyor.Bu sırada oradan içinde sivillerin olduğu bir otomobil geçiyor.Aniden gizlendikleri yerden çıkan Ukraynalı sabotajcılar, içinde sürücü ve bir yolcunun bulunduğu aracı yakın mesafeden tarıyor ve ardından cesetleri ormana gizliyorlar.Aracı da aynı yere gizlemeye çalıştıkları sırada, Rus topçularının açtığı ateşle birlikte olay yerinden uzaklaşıyorlar.

rusya

ukrayna

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео, video