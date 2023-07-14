https://sputniknews.com.tr/20230714/ukraynali-sabotajcilar-icinde-sivillerin-oldugu-araci-vurdu-1073548155.html
Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu
Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu
Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu, Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:47+0300
2023-07-14T21:47+0300
2023-07-14T21:47+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073547809_22:0:2138:1190_1920x0_80_0_0_d91d742f32d5e2469082da3346d40f5c.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve keşif grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı.Sputnik’in ulaştığı olaya ait görüntülerde, ‘Kazak-2’ zırhlı aracı ile hareket eden Ukraynalı sabotajcıların ‘gri bölgede’ pozisyon almaya çalıştıkları, aracı ormanlık alanda gizledikten sonra bölgeye dağıldıkları görülüyor.Bu sırada oradan içinde sivillerin olduğu bir otomobil geçiyor.Aniden gizlendikleri yerden çıkan Ukraynalı sabotajcılar, içinde sürücü ve bir yolcunun bulunduğu aracı yakın mesafeden tarıyor ve ardından cesetleri ormana gizliyorlar.Aracı da aynı yere gizlemeye çalıştıkları sırada, Rus topçularının açtığı ateşle birlikte olay yerinden uzaklaşıyorlar.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073547809_286:0:1873:1190_1920x0_80_0_0_1536f32424cd00b35e57990c45db9a37.jpg
Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu
Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu
2023-07-14T21:47+0300
true
PT2M13S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео, video
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео, video
Ukraynalı sabotajcılar içinde sivillerin olduğu aracı vurdu
Abone ol
Ukraynalı sabotaj ve keşif grubu, Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve keşif grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Ugledar kenti yakınlarında içinde sivillerin bulunduğu bir otomobili taradı.
Sputnik’in ulaştığı olaya ait görüntülerde, ‘Kazak-2’ zırhlı aracı ile hareket eden Ukraynalı sabotajcıların ‘gri bölgede’ pozisyon almaya çalıştıkları, aracı ormanlık alanda gizledikten sonra bölgeye dağıldıkları görülüyor.
Bu sırada oradan içinde sivillerin olduğu bir otomobil geçiyor.
Aniden gizlendikleri yerden çıkan Ukraynalı sabotajcılar, içinde sürücü ve bir yolcunun bulunduğu aracı yakın mesafeden tarıyor ve ardından cesetleri ormana gizliyorlar.
Aracı da aynı yere gizlemeye çalıştıkları sırada, Rus topçularının açtığı ateşle birlikte olay yerinden uzaklaşıyorlar.