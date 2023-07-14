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https://sputniknews.com.tr/20230714/ticaret-bakanligindan-marketlerde-fiyat-ve-etiket-denetimi-1073551964.html
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T19:24+0300
2023-07-14T19:24+0300
ekonomi
etiket
gıda etiketleme kanunu
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı'nın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken İstanbul, Ankara ve Adana'daki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekipleri de izlediEkipler, marketlerde, sebze ve meyve, makarna, sıvı yağ, pirinç ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.'Hem tüketici şikayetleri hem de resen denetimler yapıyoruz'Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, Yenimahalle'de bir markette gerçekleştirdikleri denetimin ardından yaptığı değerlendirmede, haksız fiyat artışlarıyla ilgili fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını söyledi.Denetimlerde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre haksız fiyat artışları olup olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince ürünlerin rafta, üzerinde etiketi olup olmadığını, etiketle kasa arasında fiyat uyumu olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Karaer, şöyle devam etti:Uygunsuzluğa rastlanılması halinde her bir fiyat etiketi için 1371 lira idari para cezası uygulandığını aktaran Karaer, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun da fahiş fiyatla ilgili her bir uyuşmazlık için maksimum 331 bin liraya kadar idari yaptırım uygulayabildiğine işaret etti.Karaer, Bakanlık olarak hem tüketici şikayetleri üzerine hem de resen denetimleri sürekli yaptıklarına dikkati çekerek, "Sebze ve meyvede HKS mobil uygulamamız var. Vatandaşlar uygulamayı indirip oradan da kontrol edebilirler. Gördükleri uyumsuzlukları ya da şikayetlerini ticaret il müdürlüğümüze veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla bize bildirebilirler. Biz sürekli denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.Cezai müeyyide uygulanacakİstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de Kağıthane'de gerçekleştirdikleri denetimin ardından yaptığı açıklamada, fiyat etiketlerinin usule uygun olup olmadığını ve indirimli ürünleri kontrol ettiklerini anlattı.Bu denetimlerin ticaret il müdürlükleri tarafından yapıldığını hatırlatan Menteşe, "Belediyelerimiz de zabıtalar marifetiyle bu denetimleri yapıyorlar. Bu denetimlerde çıkan aykırılıklar olursa da cezai müeyyidesi var. Bunlar da ticaret il müdürlüklerimize geliyor. Ulusal ve yerel zincir marketler ile bakkal ve marketlerdeki sıkıntılar tutanağa bağlanıp bize geliyor ve varsa bir aykırılık cezai müeyyidesini uyguluyoruz" diye konuştu.Menteşe, 2022'den bugüne 20 bin civarında aykırılık tespit edildiğini ve ceza uygulandığını aktararak, "Hem biz hem de zabıtalarımız bu denetimlere çıkıyor. Diğer alanlarda da denetimlerimiz var. Zaman zaman bu denetimlerimizin yoğunluğu değişebiliyor. Bugün 2 markete uğradık ve bir markette bazı aykırı uygulamalar tespit ettik. Arkadaşlarımız onları tutanağa bağladırlar, usule uygun cezai müeyyidesini uygulayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor ve edecek." ifadesini kullandı.İndirim oranları kontrol edildiAdana Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde bugün 16 firmada 3 bin 6 ürünü denetledi.Kentteki marketlerde denetim yapan ekipler temel gıda, temizlik gibi başlıklarda seçtikleri ürünlerin reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları kontrol etti. Denetimde 1 firmaya, 6 üründe reyonda fiyat etiketi olmaması nedeniyle ürün başına 1371 lira idari para cezası uygulandı.
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etiket, gıda etiketleme kanunu, ticaret bakanlığı
etiket, gıda etiketleme kanunu, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi

19:24 14.07.2023
© AA / Bekir Ömer FansaTicaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı'nın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken İstanbul, Ankara ve Adana'daki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekipleri de izledi
Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, makarna, sıvı yağ, pirinç ve temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.
Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

'Hem tüketici şikayetleri hem de resen denetimler yapıyoruz'

Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, Yenimahalle'de bir markette gerçekleştirdikleri denetimin ardından yaptığı değerlendirmede, haksız fiyat artışlarıyla ilgili fiyat ve etiket denetimi yaptıklarını söyledi.
Denetimlerde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre haksız fiyat artışları olup olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince ürünlerin rafta, üzerinde etiketi olup olmadığını, etiketle kasa arasında fiyat uyumu olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Karaer, şöyle devam etti:
"Yaptığımız denetimlerde satış ve alış bilgilerini not ettik. Bunları inceledikten sonra girdi maliyetlerinde belirgin bir artış olmamasına rağmen satış fiyatlarında eğer artış söz konusuysa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirilmek üzere Bakanlığa göndereceğiz. Fiyat etiketi uygulamalarıyla ilgili denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Rastlasaydık ilgili yönetmelik kapsamında tutanaklarımızı tanzim edecektik."
Uygunsuzluğa rastlanılması halinde her bir fiyat etiketi için 1371 lira idari para cezası uygulandığını aktaran Karaer, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun da fahiş fiyatla ilgili her bir uyuşmazlık için maksimum 331 bin liraya kadar idari yaptırım uygulayabildiğine işaret etti.
Karaer, Bakanlık olarak hem tüketici şikayetleri üzerine hem de resen denetimleri sürekli yaptıklarına dikkati çekerek, "Sebze ve meyvede HKS mobil uygulamamız var. Vatandaşlar uygulamayı indirip oradan da kontrol edebilirler. Gördükleri uyumsuzlukları ya da şikayetlerini ticaret il müdürlüğümüze veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla bize bildirebilirler. Biz sürekli denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.

Cezai müeyyide uygulanacak

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de Kağıthane'de gerçekleştirdikleri denetimin ardından yaptığı açıklamada, fiyat etiketlerinin usule uygun olup olmadığını ve indirimli ürünleri kontrol ettiklerini anlattı.
Bu denetimlerin ticaret il müdürlükleri tarafından yapıldığını hatırlatan Menteşe, "Belediyelerimiz de zabıtalar marifetiyle bu denetimleri yapıyorlar. Bu denetimlerde çıkan aykırılıklar olursa da cezai müeyyidesi var. Bunlar da ticaret il müdürlüklerimize geliyor. Ulusal ve yerel zincir marketler ile bakkal ve marketlerdeki sıkıntılar tutanağa bağlanıp bize geliyor ve varsa bir aykırılık cezai müeyyidesini uyguluyoruz" diye konuştu.
Menteşe, 2022'den bugüne 20 bin civarında aykırılık tespit edildiğini ve ceza uygulandığını aktararak, "Hem biz hem de zabıtalarımız bu denetimlere çıkıyor. Diğer alanlarda da denetimlerimiz var. Zaman zaman bu denetimlerimizin yoğunluğu değişebiliyor. Bugün 2 markete uğradık ve bir markette bazı aykırı uygulamalar tespit ettik. Arkadaşlarımız onları tutanağa bağladırlar, usule uygun cezai müeyyidesini uygulayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor ve edecek." ifadesini kullandı.

İndirim oranları kontrol edildi

Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde bugün 16 firmada 3 bin 6 ürünü denetledi.
Kentteki marketlerde denetim yapan ekipler temel gıda, temizlik gibi başlıklarda seçtikleri ürünlerin reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları kontrol etti. Denetimde 1 firmaya, 6 üründe reyonda fiyat etiketi olmaması nedeniyle ürün başına 1371 lira idari para cezası uygulandı.
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