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Temmuz ayında elektrik tüketiminde rekor tazelendi
Temmuz ayında elektrik tüketiminde rekor tazelendi
Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:20+0300
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yaşam
elektrik
tüketim
türkiye
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 58 bin 962​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 12 Temmuz'daki 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 33 bin 370 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 50 bin 869 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 48 bin 783 megavatsaat elektrik üretildi.Söz konusu üretimin yüzde 22,6'sı ithal kömür, yüzde 22,1'i doğal gaz ve yüzde 17,6'sı barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.Öte yandan, dün 6 bin 208 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 387 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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elektrik, tüketim, türkiye
elektrik, tüketim, türkiye

Temmuz ayında elektrik tüketiminde rekor tazelendi

13:20 14.07.2023 (güncellendi: 13:21 14.07.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 58 bin 962​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 12 Temmuz'daki 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.
Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 33 bin 370 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 50 bin 869 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 48 bin 783 megavatsaat elektrik üretildi.
Söz konusu üretimin yüzde 22,6'sı ithal kömür, yüzde 22,1'i doğal gaz ve yüzde 17,6'sı barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.
Öte yandan, dün 6 bin 208 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 387 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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