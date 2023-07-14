https://sputniknews.com.tr/20230714/tanju-ozcan-imamoglu-artik-elini-masaya-vurmali-ve-bende-varim-demeli-1073542685.html
Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi. Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T14:35+0300
2023-07-14T14:35+0300
2023-07-14T14:46+0300
politika
tanju özcan
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Bolu Belediye Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi dışında başka bir gündemi olmadığını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ses çıkarması' çağrısında bulunan Tanju Özcan, "Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen." dedi.Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:"CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka bir şey yok. Çoğu belediye başkanı arayıp beni haklı buluyor ama kalkıp kendileri bunu yapmıyor. Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen"
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tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
14:35 14.07.2023 (güncellendi: 14:46 14.07.2023) Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi. Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunarak, " İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli" dedi.
Bolu Belediye Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi dışında başka bir gündemi olmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ses çıkarması' çağrısında bulunan Tanju Özcan, "Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen." dedi.
Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:
"CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka bir şey yok. Çoğu belediye başkanı arayıp beni haklı buluyor ama kalkıp kendileri bunu yapmıyor.
Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki.
Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen"