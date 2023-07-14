Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğiz
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230714/tanju-ozcan-imamoglu-artik-elini-masaya-vurmali-ve-bende-varim-demeli-1073542685.html
Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi. Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T14:35+0300
2023-07-14T14:46+0300
politika
tanju özcan
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:164:2709:1688_1920x0_80_0_0_551bfd9e6ab46e494d38cf2141ab226e.jpg
Bolu Belediye Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi dışında başka bir gündemi olmadığını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ses çıkarması' çağrısında bulunan Tanju Özcan, "Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen." dedi.Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:"CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka bir şey yok. Çoğu belediye başkanı arayıp beni haklı buluyor ama kalkıp kendileri bunu yapmıyor. Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_b213032c156d684f63b953e93f454ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu
tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Tanju Özcan: CHP'den sonra yoluma bağımsız devam edeceğim, İmamoğlu artık elini masaya vurmalı

14:35 14.07.2023 (güncellendi: 14:46 14.07.2023)
© AA / Cem ÖzdelTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA / Cem Özdel
Abone olTelegram
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi. Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunarak, " İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli" dedi.
Bolu Belediye Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi dışında başka bir gündemi olmadığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ses çıkarması' çağrısında bulunan Tanju Özcan, "Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki. Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen." dedi.
Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:
"CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka bir şey yok. Çoğu belediye başkanı arayıp beni haklı buluyor ama kalkıp kendileri bunu yapmıyor.
Bazı kurnazlar bakıp hangi tarafın ağır basacağına bakıp onu bekliyor Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da o adayım demedi ki.
Benim kişisel fikrim Ekrem İmamoğlu artık elini masaya vurmalı ve bende varım demeli. Demediği her gün güç kaybediyor. Artık bir karar ver ve bunu açıkla lütfen"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала