Süt sanayicileri ve üreticileri açıkladı: Çiğ süt fiyatı market fiyatlarını etkilemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230714/sut-sanayicileri-ve-ureticileri-acikladi-cig-sut-fiyati-market-fiyatlarini-etkilemeyecek-1073529462.html
Süt sanayicileri ve üreticileri açıkladı: Çiğ süt fiyatı market fiyatlarını etkilemeyecek
Süt sanayicileri ve üreticileri açıkladı: Çiğ süt fiyatı market fiyatlarını etkilemeyecek
Süt sanayicileri ve üreticileri, Ulusal Süt Konseyince (USK) 11.5 lira olarak açıklanan litre başına çiğ süt referans fiyatının sütün üreticiler tarafından... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T10:13+0300
2023-07-14T10:13+0300
ekonomi
süt
market
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059756235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd74cba0c8ecdffaf8a57b0cfb12799e.jpg
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11.5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11.5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu" dedi.'Piyasada olan fiyatlar civarında'Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:"Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."'Çiğ sütte fiyat artışı yok'Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de 15 Ekim 2022'de yapılan USK toplantısında çiğ süt referans fiyatının 8,5 lira olarak belirlendiğini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:"Serbest piyasada oluşan arz talep sonucu ülke genelinde ve işletmelerin kapasitelerine göre süt fiyatları 10 ila 13 lira arasında olup çiğ süt fiyatları USK'nin açıkladığı 8.5 liranın üzerinde seyretmiştir. Ülke geneli çiğ süt ortalama fiyatı 10.7 oldu. Sahada oluşan bu fiyatlar gerek süt sanayicisi gerekse perakende sektörünce kabullenilmiş olup nihai tüketici fiyatlarına yansımıştır. Basın ve sosyal medyada USK toplantısı sonrası oluşan fiyat için yüzde 35 civarında çiğ sütte fiyat artışı olduğu yönünde bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20230712/sut-uretimi-mayista-yuzde-11-azaldi-1073453863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059756235_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_862a1fe43eb738acdbafd565c37316fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süt, market, zam
süt, market, zam

Süt sanayicileri ve üreticileri açıkladı: Çiğ süt fiyatı market fiyatlarını etkilemeyecek

10:13 14.07.2023
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Süt sanayicileri ve üreticileri, Ulusal Süt Konseyince (USK) 11.5 lira olarak açıklanan litre başına çiğ süt referans fiyatının sütün üreticiler tarafından piyasada satıldığı ortalama rakam olduğunu belirterek bu durumun market fiyatlarında bir değişikliğe neden olmayacağını ifade ettiler.
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11.5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.
Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11.5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu" dedi.

'Piyasada olan fiyatlar civarında'

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:
"Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."

'Çiğ sütte fiyat artışı yok'

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de 15 Ekim 2022'de yapılan USK toplantısında çiğ süt referans fiyatının 8,5 lira olarak belirlendiğini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:
"Serbest piyasada oluşan arz talep sonucu ülke genelinde ve işletmelerin kapasitelerine göre süt fiyatları 10 ila 13 lira arasında olup çiğ süt fiyatları USK'nin açıkladığı 8.5 liranın üzerinde seyretmiştir. Ülke geneli çiğ süt ortalama fiyatı 10.7 oldu. Sahada oluşan bu fiyatlar gerek süt sanayicisi gerekse perakende sektörünce kabullenilmiş olup nihai tüketici fiyatlarına yansımıştır. Basın ve sosyal medyada USK toplantısı sonrası oluşan fiyat için yüzde 35 civarında çiğ sütte fiyat artışı olduğu yönünde bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
YAŞAM
Süt üretimi mayısta yüzde 11 azaldı
12 Temmuz, 11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала