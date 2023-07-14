Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğiz
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kızlara özel okul’ önerisine itirazlar
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
4 şehirde orman yangını
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/suriyeli-uzman-maksud-abd-nukleer-dahil-yasakli-silahlari-en-cok-kullanan-ulke-1073557314.html
Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke
Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke
Suriyeli asker ve strateji uzmanı Tuğgeneral Ali Maksud, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombalarını tedarik etme kararının sebeplerini değerlendirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:14+0300
2023-07-14T22:14+0300
ukrayna krizi
suriye
abd
rusya
misket bombası
nükleer silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073441947_0:173:2528:1595_1920x0_80_0_0_de9459f70f5f6771cf500306b6c85c8d.jpg
ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararının şaşırtıcı olmadığını Maksud, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke. ABD misket bombalarını Irak ve Suriye’de kullandı. Bu bombaların toplumda yarattığı büyük yankı, insanı doğrudan öldürmemesi, doğrudan insan ölümüne yol açmaması, daha ziyade uzuvların kesilmesi ve felç gibi durumlara varan ağır yaralanmalara yol açması” ifadesini kullandı.ABD’nin bu adımı atmasının ilk sebebinin Rusya’yı kışkırtmak olduğunu kaydeden Suriyeli uzman, “Yasaklı silahların kullanılması, Rusya’yı doğrudan kışkırtmaktı. Ukrayna, karşı taarruzu başarısız olduktan sonra Rusya’yı misket bombalarını kullanmaya kışkırtmak istiyor. Bu durumda Batı bir kez daha Rusya’yı dünya toplumunun gözünde şeytanlaştırmaya çalışacak” yorumunda bulundu.Maksud, “İkinci sebep, Washington savaşın gidişatında değişiklik olmasına ilgi duyuyor. ABD, Rus askerlerin sivillere yönelik insani davrandığı ve Ukrayna ordusunun net bir şekilde başarısız olduğu özel harekattan rahatsız” diye ekledi.Uzman, “Misket bombalarının parçaları toprağın içinde onlarca yıl kalabiliyor. Savaş bittikten uzun yıllar sonra patlayabiliyor. Misal, tesadüfen üzerinden bir aracın geçişi, çocukların koşması veya hatta hayvanın geçmesi sırasında patlayabiliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220318/misket-bombalarinin-meskun-bolgelerde-kullanilmasi-neden-yasakli-1054850580.html
suriye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073441947_86:0:2443:1768_1920x0_80_0_0_ded34d7512cb8f2e71eba3007c7b55c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, abd, rusya, misket bombası, nükleer silah
suriye, abd, rusya, misket bombası, nükleer silah

Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke

22:14 14.07.2023
© AP Photo / Mohammad ZaatariMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Abone olTelegram
Suriyeli asker ve strateji uzmanı Tuğgeneral Ali Maksud, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombalarını tedarik etme kararının sebeplerini değerlendirdi.
ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararının şaşırtıcı olmadığını Maksud, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke. ABD misket bombalarını Irak ve Suriye’de kullandı. Bu bombaların toplumda yarattığı büyük yankı, insanı doğrudan öldürmemesi, doğrudan insan ölümüne yol açmaması, daha ziyade uzuvların kesilmesi ve felç gibi durumlara varan ağır yaralanmalara yol açması” ifadesini kullandı.
ABD’nin bu adımı atmasının ilk sebebinin Rusya’yı kışkırtmak olduğunu kaydeden Suriyeli uzman, “Yasaklı silahların kullanılması, Rusya’yı doğrudan kışkırtmaktı. Ukrayna, karşı taarruzu başarısız olduktan sonra Rusya’yı misket bombalarını kullanmaya kışkırtmak istiyor. Bu durumda Batı bir kez daha Rusya’yı dünya toplumunun gözünde şeytanlaştırmaya çalışacak” yorumunda bulundu.
Maksud, “İkinci sebep, Washington savaşın gidişatında değişiklik olmasına ilgi duyuyor. ABD, Rus askerlerin sivillere yönelik insani davrandığı ve Ukrayna ordusunun net bir şekilde başarısız olduğu özel harekattan rahatsız” diye ekledi.
Uzman, “Misket bombalarının parçaları toprağın içinde onlarca yıl kalabiliyor. Savaş bittikten uzun yıllar sonra patlayabiliyor. Misal, tesadüfen üzerinden bir aracın geçişi, çocukların koşması veya hatta hayvanın geçmesi sırasında patlayabiliyor” dedi.
Misket bombalarının meskun bölgelerinde kullanılması neden yasaklı? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
MULTİMEDYA
Sputnik muhabiri, misket bombasının nasıl bir iz bıraktığını gösterdi
18 Mart 2022, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала