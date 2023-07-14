https://sputniknews.com.tr/20230714/suriyeli-uzman-maksud-abd-nukleer-dahil-yasakli-silahlari-en-cok-kullanan-ulke-1073557314.html
Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke
Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke
Suriyeli asker ve strateji uzmanı Tuğgeneral Ali Maksud, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombalarını tedarik etme kararının sebeplerini değerlendirdi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:14+0300
2023-07-14T22:14+0300
2023-07-14T22:14+0300
ukrayna krizi
suriye
abd
rusya
misket bombası
nükleer silah
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ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararının şaşırtıcı olmadığını Maksud, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke. ABD misket bombalarını Irak ve Suriye’de kullandı. Bu bombaların toplumda yarattığı büyük yankı, insanı doğrudan öldürmemesi, doğrudan insan ölümüne yol açmaması, daha ziyade uzuvların kesilmesi ve felç gibi durumlara varan ağır yaralanmalara yol açması” ifadesini kullandı.ABD’nin bu adımı atmasının ilk sebebinin Rusya’yı kışkırtmak olduğunu kaydeden Suriyeli uzman, “Yasaklı silahların kullanılması, Rusya’yı doğrudan kışkırtmaktı. Ukrayna, karşı taarruzu başarısız olduktan sonra Rusya’yı misket bombalarını kullanmaya kışkırtmak istiyor. Bu durumda Batı bir kez daha Rusya’yı dünya toplumunun gözünde şeytanlaştırmaya çalışacak” yorumunda bulundu.Maksud, “İkinci sebep, Washington savaşın gidişatında değişiklik olmasına ilgi duyuyor. ABD, Rus askerlerin sivillere yönelik insani davrandığı ve Ukrayna ordusunun net bir şekilde başarısız olduğu özel harekattan rahatsız” diye ekledi.Uzman, “Misket bombalarının parçaları toprağın içinde onlarca yıl kalabiliyor. Savaş bittikten uzun yıllar sonra patlayabiliyor. Misal, tesadüfen üzerinden bir aracın geçişi, çocukların koşması veya hatta hayvanın geçmesi sırasında patlayabiliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220318/misket-bombalarinin-meskun-bolgelerde-kullanilmasi-neden-yasakli-1054850580.html
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suriye, abd, rusya, misket bombası, nükleer silah
suriye, abd, rusya, misket bombası, nükleer silah
Suriyeli uzman Maksud: ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke
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Suriyeli asker ve strateji uzmanı Tuğgeneral Ali Maksud, ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombalarını tedarik etme kararının sebeplerini değerlendirdi.
ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararının şaşırtıcı olmadığını Maksud, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “ABD, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke. ABD misket bombalarını Irak ve Suriye’de kullandı. Bu bombaların toplumda yarattığı büyük yankı, insanı doğrudan öldürmemesi, doğrudan insan ölümüne yol açmaması, daha ziyade uzuvların kesilmesi ve felç gibi durumlara varan ağır yaralanmalara yol açması” ifadesini kullandı.
ABD’nin bu adımı atmasının ilk sebebinin Rusya’yı kışkırtmak olduğunu kaydeden Suriyeli uzman, “Yasaklı silahların kullanılması, Rusya’yı doğrudan kışkırtmaktı. Ukrayna, karşı taarruzu başarısız olduktan sonra Rusya’yı misket bombalarını kullanmaya kışkırtmak istiyor. Bu durumda Batı bir kez daha Rusya’yı dünya toplumunun gözünde şeytanlaştırmaya çalışacak” yorumunda bulundu.
Maksud, “İkinci sebep, Washington savaşın gidişatında değişiklik olmasına ilgi duyuyor. ABD, Rus askerlerin sivillere yönelik insani davrandığı ve Ukrayna ordusunun net bir şekilde başarısız olduğu özel harekattan rahatsız” diye ekledi.
Uzman, “Misket bombalarının parçaları toprağın içinde onlarca yıl kalabiliyor. Savaş bittikten uzun yıllar sonra patlayabiliyor. Misal, tesadüfen üzerinden bir aracın geçişi, çocukların koşması veya hatta hayvanın geçmesi sırasında patlayabiliyor” dedi.