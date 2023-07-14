SPK'dan 3 şirket için halka arza onay, 58 siteye erişim engeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230714/spkdan-3-sirket-icin-halka-arza-onay-58-siteye-erisim-engeli-1073529285.html
SPK'dan 3 şirket için halka arza onay, 58 siteye erişim engeli
SPK'dan 3 şirket için halka arza onay, 58 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T10:11+0300
2023-07-14T10:11+0300
ekonomi
halka arz
sermaye piyasası kurulu (spk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg
SPK haftalık bültenine göre, kurul Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını, İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 145 milyon lira, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlamanın 168 milyon lira, Galata Wind Enerjinin 5 milyon 208 bin 542,35 lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 240 milyon lira, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 728 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 89 bin 350 lira tutarındaki bedelli, sermaye artırımı başvurusunu, Odeabankın 750 milyon lira, Ünlü Yatırım Holdingin 500 milyon lira, TEB Finansmanın 350 milyon lira, Fiba Faktoringin 359 milyon lira, Lider Faktoringin 130 milyon lira, Atılım Faktoringin 70 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.58 şirkete erişim engeli'xtrade” “Zonex Capital”, “Aroon Capital”, “Bigas Capital” “Katılım Capital Markets” “Ottoman Forex”, “Garanti Markets” ve “Fxtrd” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 7 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.Kurul, Koç Holding ve Aygaz'ın 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Aygaz’ın aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin sermayesinin yüzde 3,93’üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler AŞ paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesi ve Holding tarafından bahsi geçen Koç Finansal Hizmetler paylarının devralınması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin ilgili şirketler tarafından hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4645c99cef67d75829e52558dd39e2e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halka arz, sermaye piyasası kurulu (spk)
halka arz, sermaye piyasası kurulu (spk)

SPK'dan 3 şirket için halka arza onay, 58 siteye erişim engeli

10:11 14.07.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurularını onayladı
SPK haftalık bültenine göre, kurul Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını, İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 145 milyon lira, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlamanın 168 milyon lira, Galata Wind Enerjinin 5 milyon 208 bin 542,35 lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 240 milyon lira, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 728 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 89 bin 350 lira tutarındaki bedelli, sermaye artırımı başvurusunu, Odeabankın 750 milyon lira, Ünlü Yatırım Holdingin 500 milyon lira, TEB Finansmanın 350 milyon lira, Fiba Faktoringin 359 milyon lira, Lider Faktoringin 130 milyon lira, Atılım Faktoringin 70 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

58 şirkete erişim engeli

'xtrade” “Zonex Capital”, “Aroon Capital”, “Bigas Capital” “Katılım Capital Markets” “Ottoman Forex”, “Garanti Markets” ve “Fxtrd” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 7 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Kurul, Koç Holding ve Aygaz'ın 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Aygaz’ın aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin sermayesinin yüzde 3,93’üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler AŞ paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesi ve Holding tarafından bahsi geçen Koç Finansal Hizmetler paylarının devralınması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin ilgili şirketler tarafından hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала