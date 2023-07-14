https://sputniknews.com.tr/20230714/rusyada-kursk-nukleer-guc-santrali-yakinlarina-iha-dustu---1073542599.html

Rusya'da Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarına İHA düştü

Rusya'da Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarına İHA düştü

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Bölgesi'ne bağlı Kurçatov kentinde bir binaya yakın mesafede infilak eden uçak tipi İHA, Kursk Nükleer Güç... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T14:36+0300

2023-07-14T14:36+0300

2023-07-14T14:35+0300

ukrayna krizi

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iha

kursk

dmitriy peskov

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Acil durum birimlerinden bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, 9 katlı bir meskun binanın civarında infilak eden İHA'nın Kursk NGS'ye kadar uçamadığını ve santrale birkaç kilometre kala yere çakıldığını ifade etti. 'Kritik tesislerde hasar oluşmadı' Bu arada Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, İHA saldırısının gece saatlerinde gerçekleştiğini ve kritik tesislerin hasar almadığını bildirdi. Starovoyt, söz konusu çok katlı binanın cephesinde kısmi hasar meydana geldiğini, yaralı bulunmadığını kaydetti. 'Tüm hava savunma sistemlerimiz etkili şekilde çalışıyor' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, "Düşmanın saldırı girişimlerine son vermediği aşikar ancak tüm hava savunma sistemlerimiz etkili şekilde çalışıyor ve etkinliğini her seferinde ortaya koyuyor" dedi. Peskov, bu tür saldırı girişimlerine karşı gerekli önlemlerin alındığını ekledi.

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