https://sputniknews.com.tr/20230714/rusya-polonyanin-smolenskteki-konsolosluk-ajansini-kapatiyor-1073529765.html
Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor
Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor
Rusya hükümeti, Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılması kararını aldı. Söz konusu kararın, Varşova’nın Rusya karşıtı düşmanca eylemleri... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T10:34+0300
2023-07-14T10:34+0300
2023-07-14T10:35+0300
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konsolosluk
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Rusya hükümeti, “Polonya Cumhuriyeti’nin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılmasına ilişkin bir hükümet kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.Açıklamada ayrıca, “Polonya Cumhuriyeti hükümetinin Rusya karşıtı, düşmanca eylemleri neticesinde Polonya topraklarında Rusya’nın diplomatik gayri menkullerine yasadışı bir biçimde el konulması için adımlar atılmıştır. Rusya’nın Polonya’daki diplomatik varlığı da ciddi biçimde azaltılmıştır” denildi.Rus hükümet yetkilileri, Polonya’nın Rusya’daki diplomatik varlığını, Rusya’nın Polonya’daki varlığı seviyesine indirmek için ülkenin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılacağını ve bu ajansın açılmasını içeren hükümet kararının iptal edileceğini de kaydetti.Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansı, Rusya hükümetinin 2011’de aldığı bir kararla, Rusya-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkelerin vatandaşları arasındaki temasların artırılması amacıyla açılmıştı.
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rusya, polonya, smolensk, konsolosluk
Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor
10:34 14.07.2023 (güncellendi: 10:35 14.07.2023) Abone ol
Rusya hükümeti, Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılması kararını aldı. Söz konusu kararın, Varşova’nın Rusya karşıtı düşmanca eylemleri sebebiyle alındığı kaydedildi.
Rusya hükümeti, “Polonya Cumhuriyeti’nin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılmasına ilişkin bir hükümet kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, “Polonya Cumhuriyeti hükümetinin Rusya karşıtı, düşmanca eylemleri neticesinde Polonya topraklarında Rusya’nın diplomatik gayri menkullerine yasadışı bir biçimde el konulması için adımlar atılmıştır. Rusya’nın Polonya’daki diplomatik varlığı da ciddi biçimde azaltılmıştır” denildi.
Rus hükümet yetkilileri, Polonya’nın Rusya’daki diplomatik varlığını, Rusya’nın Polonya’daki varlığı seviyesine indirmek için ülkenin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılacağını ve bu ajansın açılmasını içeren hükümet kararının iptal edileceğini de kaydetti.
Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansı, Rusya hükümetinin 2011’de aldığı bir kararla, Rusya-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkelerin vatandaşları arasındaki temasların artırılması amacıyla açılmıştı.