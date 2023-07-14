Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/rusya-polonyanin-smolenskteki-konsolosluk-ajansini-kapatiyor-1073529765.html
Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor
Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor
Rusya hükümeti, Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılması kararını aldı. Söz konusu kararın, Varşova’nın Rusya karşıtı düşmanca eylemleri... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T10:34+0300
2023-07-14T10:35+0300
ukrayna krizi
rusya
polonya
smolensk
konsolosluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg
Rusya hükümeti, “Polonya Cumhuriyeti’nin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılmasına ilişkin bir hükümet kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.Açıklamada ayrıca, “Polonya Cumhuriyeti hükümetinin Rusya karşıtı, düşmanca eylemleri neticesinde Polonya topraklarında Rusya’nın diplomatik gayri menkullerine yasadışı bir biçimde el konulması için adımlar atılmıştır. Rusya’nın Polonya’daki diplomatik varlığı da ciddi biçimde azaltılmıştır” denildi.Rus hükümet yetkilileri, Polonya’nın Rusya’daki diplomatik varlığını, Rusya’nın Polonya’daki varlığı seviyesine indirmek için ülkenin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılacağını ve bu ajansın açılmasını içeren hükümet kararının iptal edileceğini de kaydetti.Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansı, Rusya hükümetinin 2011’de aldığı bir kararla, Rusya-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkelerin vatandaşları arasındaki temasların artırılması amacıyla açılmıştı.
rusya
polonya
smolensk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_f8f9214f4dae9478fb9b8d7cbb39be46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, polonya, smolensk, konsolosluk
rusya, polonya, smolensk, konsolosluk

Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor

10:34 14.07.2023 (güncellendi: 10:35 14.07.2023)
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Rusya hükümeti, Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılması kararını aldı. Söz konusu kararın, Varşova’nın Rusya karşıtı düşmanca eylemleri sebebiyle alındığı kaydedildi.
Rusya hükümeti, “Polonya Cumhuriyeti’nin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılmasına ilişkin bir hükümet kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, “Polonya Cumhuriyeti hükümetinin Rusya karşıtı, düşmanca eylemleri neticesinde Polonya topraklarında Rusya’nın diplomatik gayri menkullerine yasadışı bir biçimde el konulması için adımlar atılmıştır. Rusya’nın Polonya’daki diplomatik varlığı da ciddi biçimde azaltılmıştır” denildi.
Rus hükümet yetkilileri, Polonya’nın Rusya’daki diplomatik varlığını, Rusya’nın Polonya’daki varlığı seviyesine indirmek için ülkenin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılacağını ve bu ajansın açılmasını içeren hükümet kararının iptal edileceğini de kaydetti.
Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansı, Rusya hükümetinin 2011’de aldığı bir kararla, Rusya-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkelerin vatandaşları arasındaki temasların artırılması amacıyla açılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала