https://sputniknews.com.tr/20230714/rusya-polonyanin-smolenskteki-konsolosluk-ajansini-kapatiyor-1073529765.html

Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor

Rusya, Polonya'nın Smolensk'teki konsolosluk ajansını kapatıyor

Rusya hükümeti, Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılması kararını aldı. Söz konusu kararın, Varşova’nın Rusya karşıtı düşmanca eylemleri... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T10:34+0300

2023-07-14T10:34+0300

2023-07-14T10:35+0300

ukrayna krizi

rusya

polonya

smolensk

konsolosluk

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Rusya hükümeti, “Polonya Cumhuriyeti’nin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılmasına ilişkin bir hükümet kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.Açıklamada ayrıca, “Polonya Cumhuriyeti hükümetinin Rusya karşıtı, düşmanca eylemleri neticesinde Polonya topraklarında Rusya’nın diplomatik gayri menkullerine yasadışı bir biçimde el konulması için adımlar atılmıştır. Rusya’nın Polonya’daki diplomatik varlığı da ciddi biçimde azaltılmıştır” denildi.Rus hükümet yetkilileri, Polonya’nın Rusya’daki diplomatik varlığını, Rusya’nın Polonya’daki varlığı seviyesine indirmek için ülkenin Smolensk’teki konsolosluk ajansının kapatılacağını ve bu ajansın açılmasını içeren hükümet kararının iptal edileceğini de kaydetti.Polonya’nın Smolensk’teki konsolosluk ajansı, Rusya hükümetinin 2011’de aldığı bir kararla, Rusya-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkelerin vatandaşları arasındaki temasların artırılması amacıyla açılmıştı.

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