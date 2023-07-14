https://sputniknews.com.tr/20230714/rusya-fransanin-ukraynaya-scalp-fuzesi-tedariki-catismanin-tirmandirilmasi-yonunde-yeni-bir-adim-1073557427.html
Rusya: Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP füzesi tedariki çatışmanın tırmandırılması yönünde yeni bir adım
Rusya: Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP füzesi tedariki çatışmanın tırmandırılması yönünde yeni bir adım
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini tedarik etme kararını çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım olarak... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:19+0300
2023-07-14T22:19+0300
2023-07-14T22:19+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzelerini tedarik etme kararının çatışmayı tırmandırma yönünde atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Böylece Paris, kasıtlı ve bilinçli olarak Ukrayna ihtilafını tırmandırma yönünde bir adım daha attı” ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Temmuz'da Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde Paris’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısını desteklemek için Kiev’e uzun menzilli füze tedarik etme kararı aldığını duyurmuştu. Fransız televizyonu LCI, söz konusu füzelerin İngiltere’nin halihazırda Kiev’e sağladığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin analogu olan SCALP füzeleri olduğu bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/le-penden-macronun-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-aciklamasina-tepki-sorumsuzca-1073512516.html
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Rusya: Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP füzesi tedariki çatışmanın tırmandırılması yönünde yeni bir adım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini tedarik etme kararını çatışmayı tırmandırma yönünde atılan bir adım olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya uzun menzilli SCALP füzelerini tedarik etme kararının çatışmayı tırmandırma yönünde atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Böylece Paris, kasıtlı ve bilinçli olarak Ukrayna ihtilafını tırmandırma yönünde bir adım daha attı” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Temmuz'da Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde Paris’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısını desteklemek için Kiev’e uzun menzilli füze tedarik etme kararı aldığını duyurmuştu. Fransız televizyonu LCI, söz konusu füzelerin İngiltere’nin halihazırda Kiev’e sağladığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin analogu olan SCALP füzeleri olduğu bilgisini paylaşmıştı.