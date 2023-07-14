https://sputniknews.com.tr/20230714/putin-guvenlik-konseyiyle-kritik-onemdeki-tesislerin-korunmasini-ele-aldi-1073549707.html

Putin, Güvenlik Konseyi'yle kritik önemdeki tesislerin korunmasını ele aldı

Putin, Güvenlik Konseyi'yle kritik önemdeki tesislerin korunmasını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T18:15+0300

2023-07-14T18:15+0300

2023-07-14T18:15+0300

ukrayna krizi

fsb

vladimir putin

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073549965_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_e0a136b28f5bc59dda9a47361c88e93d.jpg

Kremlin'in açıklamasına göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda kritik öneme sahip tesislerin korunmasına yönelik ek önlemler istişare edildi.Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, konu hakkında bir sunum yaptı.Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı, bu gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Bölgesi'ne bağlı Kurçatov kentinde bir binaya yakın mesafede infilak eden uçak tipi İHA'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yakınına düşmesini izledi.Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, İHA saldırısında kritik öneme sahip tesislerin hasar almadığını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Düşmanın saldırı girişimlerine son vermediği aşikar ancak tüm hava savunma sistemlerimiz etkili şekilde çalışıyor ve etkinliğini her seferinde ortaya koyuyor" diyerek bu tür saldırı girişimlerine karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fsb, vladimir putin, rusya