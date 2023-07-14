Putin, Güvenlik Konseyi'yle kritik önemdeki tesislerin korunmasını ele aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.
Kremlin'in açıklamasına göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda kritik öneme sahip tesislerin korunmasına yönelik ek önlemler istişare edildi.
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, konu hakkında bir sunum yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı, bu gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Bölgesi'ne bağlı Kurçatov kentinde bir binaya yakın mesafede infilak eden uçak tipi İHA'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yakınına düşmesini izledi.
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, konu hakkında bir sunum yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı, bu gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk Bölgesi'ne bağlı Kurçatov kentinde bir binaya yakın mesafede infilak eden uçak tipi İHA'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yakınına düşmesini izledi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, İHA saldırısında kritik öneme sahip tesislerin hasar almadığını bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Düşmanın saldırı girişimlerine son vermediği aşikar ancak tüm hava savunma sistemlerimiz etkili şekilde çalışıyor ve etkinliğini her seferinde ortaya koyuyor" diyerek bu tür saldırı girişimlerine karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Düşmanın saldırı girişimlerine son vermediği aşikar ancak tüm hava savunma sistemlerimiz etkili şekilde çalışıyor ve etkinliğini her seferinde ortaya koyuyor" diyerek bu tür saldırı girişimlerine karşı gerekli önlemlerin alındığını vurgulamıştı.