https://sputniknews.com.tr/20230714/ozel-sektorun-dis-borcu-25-milyar-dolar-daha-azaldi-1073553051.html
Özel sektörün dış borcu 2.5 milyar dolar daha azaldı
Özel sektörün dış borcu 2.5 milyar dolar daha azaldı
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla 155.4 milyar dolara geriledi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T19:56+0300
2023-07-14T19:56+0300
2023-07-14T19:56+0300
ekonomi
özel sektör
borç
kredi
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Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2.5 milyar dolar azalarak 155.4 milyar dolar oldu.Ekonomim.com'un aktardığına göre 2022 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 146.4 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 849 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 40,9 milyar dolar tutarında oldu.
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özel sektör, borç, kredi
Özel sektörün dış borcu 2.5 milyar dolar daha azaldı
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Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla 155.4 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2.5 milyar dolar azalarak 155.4 milyar dolar oldu.
Ekonomim.com'un aktardığına
göre 2022 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 146.4 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 849 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 40,9 milyar dolar tutarında oldu.