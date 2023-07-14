https://sputniknews.com.tr/20230714/omer-celikten-putinin-turkiye-ziyaretiyle-ilgili-aciklama-cumhurbaskanimizin-daveti-baki-1073524476.html

Ömer Çelik'ten Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı'mızın daveti baki

Ömer Çelik'ten Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı'mızın daveti baki

Canlı yayında gündemi değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanımızın daveti baki. Herhalde bir... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T01:16+0300

2023-07-14T01:16+0300

2023-07-14T01:28+0300

türkiye

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

nato

yerel seçimler

rusya

türkiye

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın daveti baki. Herhalde bir şekilde bu meseleyle ilgili olarak bu dönem yurt dışına çıkarsa sadece Türkiye'yi ziyaret eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.Dış politikada son günlerde yaşanan gelişmelerin hatırlatılmasının ardından 'Küresel sistemde neler yaşanıyor, biz ne yaşıyoruz, nasıl etkileniyoruz?' sorusu üzerine Çelik, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin değiştiğini, yerine ne geleceği konusunun ucunun ise halen açık olduğunu söyledi.Dünyanın daha belirsiz bir dönem içerisine girdiğini ve herkesin kendi güvenliğini garantiye almak için elindeki bütün imkanları seferber ettiğini dile getiren Çelik, Rusya-Ukrayna geriliminin doğrudan Avrupa'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi olarak görüldüğünü kaydetti.Gelinen noktada Avrupa'nın, herhangi bir inisiyatif oluşturmakta tek başına önemli bir performans ortaya koyamadığını belirten Çelik, şöyle devam etti:AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşını Türkiye'nin olmadığı bir masada tartıştığına dikkati çeken Çelik, "Türkiye, AB üyesi olmasa da AB'ye aday bir ülke. Cumhurbaşkanı'mızın olmadığı bir masada Avrupa liderlerinin Ukrayna meselesini konuşuyor olması tamamen baştan sonuçsuz kalmaya mahkum bir müzakere oluyor" diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın daveti baki. Herhalde bir şekilde bu meseleyle ilgili olarak bu dönem yurt dışına çıkarsa sadece Türkiye'yi ziyaret eder diye düşünüyorum" dedi.Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne işaret edilerek, "Seçimden sonra Türkiye tekrar Batı'yla ve ABD'yle daha dinamik politikalar uygulayacağı ya da daha yakın temasta olacağı bir sürece mi gidiyor?" sorusuna Çelik, şu yanıtı verdi:Türkiye'nin AB üyeliği konusunda değerlendirmede bulunan Çelik, "Bugün AB'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir liderler zirvesi yapmaya ihtiyacı yok mudur? Ekmek ve su kadar ihtiyacı vardır" dedi.İsveç'in NATO üyeliğiTürkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açmaya "evet" demesine ilişkin Çelik, Türkiye-İsveç-NATO arasındaki üçlü mutabakat metnine dikkati çekti.Mutabakat metnindekilerin hayata geçmesi durumunda TBMM'nin konuyu takdir edeceğini söyleyen Çelik, "Takvim çerçevesinde 'İsveç bu adımları yerine getirmiştir, güçlü bir tatminkar sonuç ortaya çıkmıştır.' denilirse bizim milletvekillerimiz bunun geçmesi yönünde oy kullanacaktır" diye konuştu.Çelik, İsveç konusunun Meclise ne zaman geleceğiyle ilgili soru üzerine, "Yeni döneme kalacaktır. O zamana değerlendirilecektir" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlarken Çelik, "Tabii bire bir bilemem. Türkiye'nin, F-16 talebi açısından güçlü bir aşamaya geldiği görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da şimdiye kadar yaptığımızın ötesinde yeni bir sayfa açabilecek duruma geldiğimizi ifade eden cümleler kurdu" diye konuştu.Çelik, savunma sanayisi dışında ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destek meselesinde başka bir denklem kurduğu takdirde iki ülkenin ilişkilerinin çok daha ivmeli bir sürece girebileceğini ifade etti.Yunanistan ile ilişkilerGelecek dönemde Yunanistan ile ilişkilerin nasıl olacağı sorulan Çelik, Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in yeniden çalışmasına ve konsey toplantısının Selanik'te yapılmasına karar verildiğini anımsattı.Çelik, şöyle konuştu:'Vize serbestisi meselesi daha kolay çözülebilecek bir meseledir'Sözcü Çelik, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki temaslarının ardından AB vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili bir gelişme olur mu?' sorusu üzerine, "Burada ilk atılacak stratejik adım Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi meselesidir. Vize serbestisi meselesi daha kolay çözülebilecek bir meseledir. Bu iki konunun daha da hızlanacağını düşünüyorum" cevabını verdi.Son günlerde yaşanan gelişmelerin Rusya-Türkiye ilişkileri ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nı nasıl etkileyeceği sorulan Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:Enflasyonun tek haneye inmesiEkonomideki gelişmelere ilişkin soru üzerine Çelik, yeni hükümetle kurulan yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu programın istikrarlı şekilde ilerlemesinin önemli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu programın neticelerinin alınmaya başlandığını söylediğini belirten Çelik, "Dolayısıyla siyasal iradenin gücü, ekonomi yönetiminin bu programı titizlikle uygulaması neticesinde bu sıcak gündemin peyderpey daha soğuyacağını düşünüyorum" dedi.Enflasyonun tek haneye inmesinin kendileri açısından hayal olmadığını ifade eden Çelik, bunu geçmişteki gibi bu sefer de gerçekleştireceklerini kaydetti.Yerel seçimler'Yerel seçimlere MHP'yle birlikte mi gideceksiniz? Diğer bileşenler de katılacaklar mı? Buna dair görüşmeler var mı?' sorusunu yanıtlarken Çelik, bu konuda değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partilerinde konuşulan ismin olup olmadığına ilişkin soruya Çelik, "Partide isim konuşulmuyor. Nihayetinde bu işlerle ilgili çalışan heyetler prensipleri oluşturmaya çalışıyorlar" yanıtını verdi.Bir başka soru üzerine Çelik, İstanbul'un hasret kaldığı hizmet siyasetine kavuşacağını belirterek, "Kazanacağımızı düşünüyorum tabii ki" dedi.

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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, nato, yerel seçimler, rusya, türkiye