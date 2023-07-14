https://sputniknews.com.tr/20230714/moskovadaki-abd-ve-ingiltere-buyukelcilikleri-onunde-nato-karsiti-protesto-gosterileri-1073554609.html

Moskova’daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde NATO karşıtı protesto gösterileri

Moskova’daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde NATO karşıtı protesto gösterileri

Rusya’nın başkenti Moskova’da, ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde ‘NATO zirvesi ölüm zirvesidir’ protesto gösterisi düzenlendi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:10+0300

2023-07-14T21:10+0300

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Birleşik Rusya Genç Muhafızları (MGER) ve Gönüllü Alayı’ndan 2 bin 500’den fazla aktivist, ABD ve İngiltere’nin Moskova büyükelçilik binaları önünde, ‘NATO zirvesi ölüm zirvesidir’ sloganı altında NATO karşıtı protesto gösterisi düzenledi.MGER’den yapılan açıklamada, aktivistlerin ‘NATO silahı teröristlerin elinde’, ‘NATO, silahınız yaşlıları ve çocukları öldürüyor’, ‘NATO zirvesi, ölüm zirvesidir’ yazılı pankartlar taşıyor ve sloganlar atıyorlar.Benzer eylemlerin Almanya, Fransa, Kanada, Polonya, İspanya, İtalya ve Letonya büyükelçilikleri ile Litvanya ve Almanya’nın St. Petersburg başkonsoloslukları önünde de düzenlendiği bildirildi.ABD büyükelçilik binası önünde 200’den fazla aktivist toplandı.İngiltere Büyükelçiliği önündeki gösteriye katılan MGER Moskova Başkanı Aleksandr Lebedev, “Bugün, Ukrayna’nın NATO saflarına katılımına ve NATO sınırının doğuya genişlemesine karşı protestomuzu dile getirmek için İngiltere Büyükelçiliği önüne geldik” dedi.

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