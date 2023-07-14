https://sputniknews.com.tr/20230714/moskovada-kuantum-dunyasi-ileri-teknoloji-forumu-duzenlendi-1073556474.html
Moskova’da ‘Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu düzenlendi
Moskova’da ‘Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu düzenlendi
Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Zamanın ilerisinde’ sloganı ile ‘Bilgi İşlem ve İletişim. Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu düzenlendi. Foruma, Rusya... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:03+0300
2023-07-14T22:03+0300
2023-07-14T22:03+0300
dünya
rusya
kuantum
yapay zeka
teknoloji
vladimir putin
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‘Bilgi İşlem ve İletişim. Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu, Rusya’nın teknolojik gelişiminin değerlendirileceği bir dizi etkinliğe start verdi. Forumun ana amacı, Rusya’nın küresel trendlere uygun hale gelmesi ve dünya teknoloji liderliğine geçmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında devlet, bilim ve iş dünyasının ortak çalışmasını teşvik etmek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Forum’un genel oturum konuşmasında, “Başlıca görevimiz, tüm ekonomiyi büyük veriye dayalı niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak” ifadesini kullandı.Veri ekonomisinin oluşturulması ile ilgili, 2030’a kadar olan dönemi kapsayacak yeni bir ulusal proje hazırlama teklifinde bulunan Putin, “Sadece bilimsel çalışmalar ve temel çözümler değil, tüm teknolojik ve üretim zincirine sahip olmalıyız. Bu, aslında, bir bütün olarak ekonomimizin geleceği için, kalkınmamızın devamı için tüm temel altyapıyı ilgilendiren bir konu. Zira bu alanda bağımlı olmak, ulusal güvenliğe yönelik büyük tehditler, ülkenin egemenliğinin zayıflaması ve hatta kaybedilmesi anlamına geliyor” dedi.Forum kapsamında, kuantum teknolojilerinin gelişiminden sorumlu devlet şirketleri ülke liderine kendi ürünlerini sergiledi. Rosatom, ülkenin en güçlü bilgisayarı olarak gösterilen 16-qubit iyon kuantum bilgisayarını sergiledi.Rus Demiryolları temsilcileri de ‘Kuantum İletişim’ yol haritasının hayata geçirilme sürecinin bir parçası olarak ana kuantum ağının inşası ile ilgili bilgi verdi. Bu ağın, 2030’a kadar ülkenin 34 bölgesini kapsamı altına alması bekleniyor. Rusya, ana kuantum ağının uzunluğu açısından şimdiden dünya lideri konumunda bulunuyor.Aralarında Sber’in de bulunduğu ülkenin önde gelen şirketlerin oluşturduğu ‘Yapay Zeka İttifakı’, yapay zeka alanında kuantum teknolojilerinin uygulanmasına yönelik yeni bir çalışma yönü başlattığını açıkladı. Moskova Belediyesi, Forum’da, 2024 yılı sonuna kadar Skolkovo inovasyon merkezinin altyapısına dayalı bir kuantum kümesinin oluşturulacağını duyurdu.Forum’u açan ICQT 2023 Uluslararası Bilim Konferansı, Rusya, Hindistan, Brezilya, Çin, Fransa, İsveç, Belarus, Almanya ve Avusturya’dan bilim insanları topladı. Konferansta, uluslararası işbirliği ve ortak projelerin uygulanması konuları değerlendirildi. Kuantum uzay iletişimini test etmeye yönelik Rusya-Çin ortak deneyinden bahsedildi.Putin’in danışmanı ve Forum’un Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, “Önde gelen ülkeler aktif olarak kuantum teknolojilerine yatırım yapıyor. Ulusal güvenliği ve yeni ekonomi modellerine geçişi sağlama ihtiyacının farkındalar. Bugün bizim için en önemli görev, iç yetkinlikleri artırmak ve kuantum çözümlerinin pilot uygulamalarını başlatmak. Forum, devletin, toplumun ve iş dünyasının dış tehditlere ortaklaşa karşı koymaya, çığır açan teknolojiler yaratmaya ve uygulamaya hazır olduğunu gösterdi” diye kaydetti.Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Yol haritası, kuantum bilgi işlemleri geliştirmeye yönelik eylem planının çok ötesine geçti ve bilimsel gruplar ile şirket arasındaki güvene dayalı ilişkinin temeli haline geldi. Tam bir kuantum ailesi kurmayı başardık. Sadece pazar koordinatörü olmadık, idari sorumluluğu da üstlendik. Bugün asıl görevimiz, kuantum teknolojilerinin ekonominin çeşitli sektörlerine girişini hızlandırmak. Nükleer endüstri örneğini kullanarak, önümüzdeki yıllarda karmaşık endüstriyel sorunları çözeceklerini ve teknolojik manzaranın ayrılmaz bir parçası haline geleceklerini göstermeye hazırız” diye konuştu.Forum’u, aralarında 80’den fazla yurt içi ve yurt dışı eğitim ve bilimsel araştırma kurumlarından 750 uzman ve 250 basın mensubu olmak üzere 1400’den fazla kişi ziyaret etti. Aralarında çok sayıda okul ve üniversite öğrencileri de vardı.Rusya Kuantum Merkezi kurucusu Ruslan Yunusov, “Foruma genç bilim insanlarının ve hatta okul öğrencilerinin katılması harika. Sadece ülkede karar veren simaları değil yarının kahramanlarını da görmüş olduk” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusyanin-en-guclu-kuantum-bilgisayari-putine-tanitildi-1073521009.html
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rusya, kuantum, yapay zeka, teknoloji, vladimir putin
rusya, kuantum, yapay zeka, teknoloji, vladimir putin
Moskova’da ‘Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu düzenlendi
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Zamanın ilerisinde’ sloganı ile ‘Bilgi İşlem ve İletişim. Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu düzenlendi. Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
‘Bilgi İşlem ve İletişim. Kuantum Dünyası’ ileri teknoloji forumu, Rusya’nın teknolojik gelişiminin değerlendirileceği bir dizi etkinliğe start verdi. Forumun ana amacı, Rusya’nın küresel trendlere uygun hale gelmesi ve dünya teknoloji liderliğine geçmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında devlet, bilim ve iş dünyasının ortak çalışmasını teşvik etmek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Forum’un genel oturum konuşmasında, “Başlıca görevimiz, tüm ekonomiyi büyük veriye dayalı niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak” ifadesini kullandı.
Veri ekonomisinin oluşturulması ile ilgili, 2030’a kadar olan dönemi kapsayacak yeni bir ulusal proje hazırlama teklifinde bulunan Putin, “Sadece bilimsel çalışmalar ve temel çözümler değil, tüm teknolojik ve üretim zincirine sahip olmalıyız. Bu, aslında, bir bütün olarak ekonomimizin geleceği için, kalkınmamızın devamı için tüm temel altyapıyı ilgilendiren bir konu. Zira bu alanda bağımlı olmak, ulusal güvenliğe yönelik büyük tehditler, ülkenin egemenliğinin zayıflaması ve hatta kaybedilmesi anlamına geliyor” dedi.
Forum kapsamında, kuantum teknolojilerinin gelişiminden sorumlu devlet şirketleri ülke liderine kendi ürünlerini sergiledi. Rosatom, ülkenin en güçlü bilgisayarı olarak gösterilen 16-qubit iyon kuantum bilgisayarını sergiledi.
Rus Demiryolları temsilcileri de ‘Kuantum İletişim’ yol haritasının hayata geçirilme sürecinin bir parçası olarak ana kuantum ağının inşası ile ilgili bilgi verdi. Bu ağın, 2030’a kadar ülkenin 34 bölgesini kapsamı altına alması bekleniyor. Rusya, ana kuantum ağının uzunluğu açısından şimdiden dünya lideri konumunda bulunuyor.
Aralarında Sber’in de bulunduğu ülkenin önde gelen şirketlerin oluşturduğu ‘Yapay Zeka İttifakı’, yapay zeka alanında kuantum teknolojilerinin uygulanmasına yönelik yeni bir çalışma yönü başlattığını açıkladı. Moskova Belediyesi, Forum’da, 2024 yılı sonuna kadar Skolkovo inovasyon merkezinin altyapısına dayalı bir kuantum kümesinin oluşturulacağını duyurdu.
Forum’u açan ICQT 2023 Uluslararası Bilim Konferansı, Rusya, Hindistan, Brezilya, Çin, Fransa, İsveç, Belarus, Almanya ve Avusturya’dan bilim insanları topladı. Konferansta, uluslararası işbirliği ve ortak projelerin uygulanması konuları değerlendirildi. Kuantum uzay iletişimini test etmeye yönelik Rusya-Çin ortak deneyinden bahsedildi.
Putin’in danışmanı ve Forum’un Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, “Önde gelen ülkeler aktif olarak kuantum teknolojilerine yatırım yapıyor. Ulusal güvenliği ve yeni ekonomi modellerine geçişi sağlama ihtiyacının farkındalar. Bugün bizim için en önemli görev, iç yetkinlikleri artırmak ve kuantum çözümlerinin pilot uygulamalarını başlatmak. Forum, devletin, toplumun ve iş dünyasının dış tehditlere ortaklaşa karşı koymaya, çığır açan teknolojiler yaratmaya ve uygulamaya hazır olduğunu gösterdi” diye kaydetti.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Yol haritası, kuantum bilgi işlemleri geliştirmeye yönelik eylem planının çok ötesine geçti ve bilimsel gruplar ile şirket arasındaki güvene dayalı ilişkinin temeli haline geldi. Tam bir kuantum ailesi kurmayı başardık. Sadece pazar koordinatörü olmadık, idari sorumluluğu da üstlendik. Bugün asıl görevimiz, kuantum teknolojilerinin ekonominin çeşitli sektörlerine girişini hızlandırmak. Nükleer endüstri örneğini kullanarak, önümüzdeki yıllarda karmaşık endüstriyel sorunları çözeceklerini ve teknolojik manzaranın ayrılmaz bir parçası haline geleceklerini göstermeye hazırız” diye konuştu.
Forum’u, aralarında 80’den fazla yurt içi ve yurt dışı eğitim ve bilimsel araştırma kurumlarından 750 uzman ve 250 basın mensubu olmak üzere 1400’den fazla kişi ziyaret etti. Aralarında çok sayıda okul ve üniversite öğrencileri de vardı.
Rusya Kuantum Merkezi kurucusu Ruslan Yunusov, “Foruma genç bilim insanlarının ve hatta okul öğrencilerinin katılması harika. Sadece ülkede karar veren simaları değil yarının kahramanlarını da görmüş olduk” ifadesini kullandı.