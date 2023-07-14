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https://sputniknews.com.tr/20230714/milas-bodrum-havalimani-yolunda-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1073549395.html
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T18:12+0300
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bodrum
yangın
yangın söndürme
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Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor.Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek veriyor.Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.Yaşlılar tahliye edildiMuğla Valisi Orhan Tavlı AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi.Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.
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milas, bodrum, yangın, yangın söndürme
milas, bodrum, yangın, yangın söndürme

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

18:12 14.07.2023
© AA / Osman AkçaMilas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA / Osman Akça
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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek veriyor.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yaşlılar tahliye edildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi.
Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.
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