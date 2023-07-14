https://sputniknews.com.tr/20230714/merkez-bankasi-anketi-paylasti-faiz-ve-dolar-tahmini-1073529898.html

Merkez Bankası anketi paylaştı: Faiz ve dolar tahmini

Merkez Bankası anketi paylaştı: Faiz ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 28.99'dan 31.42'ye yükseldi. Enflasyon ve faiz... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T10:42+0300

2023-07-14T10:42+0300

2023-07-14T10:42+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

dolar/tl

faiz

enflasyon

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Geçen ay yüzde 2,51 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3.76'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 43.82 oldu.TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30.65'ten 33.21'e, 24 ay sonrası için yüzde 18.12'den 19.04'e çıktı.Dolar beklentisiKatılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 28.46 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 28.99'dan 31.42'ye yükseldi.Bir önceki anket döneminde 40.3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 41.6 milyar dolara çıktı.Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 28.6 milyar dolar oldu.Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19.17Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.8'den 3.7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4.5'ten 4.3'e geriledi.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19.17 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 24.79 olarak belirlendi.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 21.48 düzeyinde oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20230713/merkez-bankasi-net-rezervleri-1-ayda-163-milyar-dolar-artti-1073509650.html

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merkez bankası, dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon