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Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T15:05+0300
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türkiye
merdan yanardağ
soruşturma
pkk/kck
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Bir televizyon kanalında PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 2 ayrı suçtan 10.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeleri tamamlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.Heyet, ilk duruşmanın 4 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.Ne olmuştu?Katıldığı Tele 1 kanalındaki bir programda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra 27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanığın eyleminin 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu' ifade edilmişti.Sanığın 'basın yoluyla suçu ve suçluyu övme' ile 'basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/gazeteci-merdan-yanardag-hakkinda-dava-acildi-1073434729.html
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merdan yanardağ, soruşturma, pkk/kck
merdan yanardağ, soruşturma, pkk/kck

Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi: 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

15:05 14.07.2023 (güncellendi: 15:06 14.07.2023)
© AAMerdan Yanardağ
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Bir televizyon kanalında PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 2 ayrı suçtan 10.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeleri tamamlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.
Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyet, ilk duruşmanın 4 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Katıldığı Tele 1 kanalındaki bir programda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra 27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanığın eyleminin 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu' ifade edilmişti.
Sanığın 'basın yoluyla suçu ve suçluyu övme' ile 'basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında dava açıldı
11 Temmuz, 20:14
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