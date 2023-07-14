https://sputniknews.com.tr/20230714/kremlin-putinin-programinda-su-an-icin-erdoganla-bir-gorusme-bulunmuyor-1073539268.html

Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor

Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zaman için planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Ancak... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T13:48+0300

2023-07-14T13:48+0300

2023-07-14T13:49+0300

kremlin

ukrayna krizi

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dmitriy peskov

tahıl anlaşması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının süresi dolmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığına ilişkin açıklamasının sorulması üstüne, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat gerekmesi halinde böyle bir görüşme organize edilecektir” dedi.Peskov, ‘Rusya’nın anlaşmanın uzatılmasını kabul etmemesinin sonuçlarının neler olabileceği ve böyle bir durumda tahıl gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verilip verilmeyeceğinin’ sorulması karşısında da, ‘anlaşmanın süresinin dolmasına henüz birkaç gün olduğunu ve Rusya’nın kararını bu konuları değerlendirmesi ardından açıklayacağını’ kaydetti.Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması ve Rusya’nın da tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı yaptırımların kaldırılmasını içeren paket anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak.Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmayı uzatmakta bir anlam görmediğini uyarısını uzun süreden beri yapıyor.Söz konusu anlaşma, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı ve süresi şimdiye dek uzatıldı.

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kremlin, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, tahıl anlaşması