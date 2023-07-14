Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğiz
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Bakanlığa uyarı: İnsan sağlığını yok sayıyorsunuz
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İmamoğlu'na bir davada daha siyasi yasak istendi
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kalp yetersizliği erkenden teşhis edilebilir mi?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
NATO Zirvesi'nin ardından: Türkiye ekseni Batı'ya mı kırdı?
15:01
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/kremlin-putinin-programinda-su-an-icin-erdoganla-bir-gorusme-bulunmuyor-1073539268.html
Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor
Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zaman için planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Ancak... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:48+0300
2023-07-14T13:49+0300
kremlin
ukrayna krizi
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
dmitriy peskov
tahıl anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059588517_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_0588f355b3a419a2e2c8164c4940377c.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının süresi dolmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığına ilişkin açıklamasının sorulması üstüne, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat gerekmesi halinde böyle bir görüşme organize edilecektir” dedi.Peskov, ‘Rusya’nın anlaşmanın uzatılmasını kabul etmemesinin sonuçlarının neler olabileceği ve böyle bir durumda tahıl gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verilip verilmeyeceğinin’ sorulması karşısında da, ‘anlaşmanın süresinin dolmasına henüz birkaç gün olduğunu ve Rusya’nın kararını bu konuları değerlendirmesi ardından açıklayacağını’ kaydetti.Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması ve Rusya’nın da tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı yaptırımların kaldırılmasını içeren paket anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak.Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmayı uzatmakta bir anlam görmediğini uyarısını uzun süreden beri yapıyor.Söz konusu anlaşma, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı ve süresi şimdiye dek uzatıldı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059588517_10:0:743:550_1920x0_80_0_0_ac62188fc9390613a87ba315d6623623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, tahıl anlaşması
kremlin, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, tahıl anlaşması

Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor

13:48 14.07.2023 (güncellendi: 13:49 14.07.2023)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zaman için planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Ancak gerekmesi halinde böyle bir görüşmenin kısa süre içinde organize edilebileceğini ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının süresi dolmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığına ilişkin açıklamasının sorulması üstüne, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat gerekmesi halinde böyle bir görüşme organize edilecektir” dedi.
Peskov, ‘Rusya’nın anlaşmanın uzatılmasını kabul etmemesinin sonuçlarının neler olabileceği ve böyle bir durumda tahıl gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verilip verilmeyeceğinin’ sorulması karşısında da, ‘anlaşmanın süresinin dolmasına henüz birkaç gün olduğunu ve Rusya’nın kararını bu konuları değerlendirmesi ardından açıklayacağını’ kaydetti.
Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması ve Rusya’nın da tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı yaptırımların kaldırılmasını içeren paket anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak.
Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmayı uzatmakta bir anlam görmediğini uyarısını uzun süreden beri yapıyor.
Söz konusu anlaşma, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı ve süresi şimdiye dek uzatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала