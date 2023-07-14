https://sputniknews.com.tr/20230714/kiracilariyla-anlasamadi-isimlerinin-yazili-oldugu-kagidi-binanin-girisine-asti--1073537152.html
Kiracılarıyla anlaşamadı, isimlerinin yazılı olduğu kağıdı binanın girişine astı
Kiracılarıyla anlaşamadı, isimlerinin yazılı olduğu kağıdı binanın girişine astı
Maltepe'de bir apartmanda 2 dairesi bulunan ev sahibi zam oranını kabul etmeyen kiracılarının isimlerini ve mevcut ödedikleri kira tutarını bir kağıda yazarak... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:03+0300
2023-07-14T13:03+0300
2023-07-14T13:03+0300
türkiye
ev sahibi
kira
zam
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Maltepe’deki bir apartmanda 2 dairesi bulunan ev sahibi Doğan B., zam oranında anlaşamadığı kiracılarından daireleri boşaltmalarını istedi. Kiracılar ise yüzde 25 oranında zam ödemesi yapabileceklerini belirterek evi boşaltmadı. Bunun üzerine ev sahibi Doğan B., kiracılarının isimleri ve mevcutta ödedikleri kira tutarının yazılı olduğu kağıdı bina girişine astı. Ev sahibi Doğan B. bina girişine astığı yazıda "Vicdansız, dairemden çıkın" ifadelerine de yer verdi.Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Bayram Aydemir, “Kiracı gelirini göz önünde bulunduruyor ve diyor ki madem devlet bana yüzde 25 hakkı verdi, onu kullanmak istiyorum diyor. Diğer yanda ev sahibi de muzdarip. Belki o daire için milyon Lira ödedi. İki tarafa da bir şey diyemiyorum ama insanların ismini yazmak bu şekilde karalamak yanlış. Bu işin tek yolu mahkeme” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/mecliste-kabul-edildi-kiralarla-ilgili-kararda-sure-uzatildi-1073526322.html
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ev sahibi , kira, zam
Kiracılarıyla anlaşamadı, isimlerinin yazılı olduğu kağıdı binanın girişine astı
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Maltepe'de bir apartmanda 2 dairesi bulunan ev sahibi zam oranını kabul etmeyen kiracılarının isimlerini ve mevcut ödedikleri kira tutarını bir kağıda yazarak bina girişine astı. Ev sahibi astığı yazıda ‘vicdansız, çıkın dairemden’ notuna da yer verdi.
Maltepe’deki bir apartmanda 2 dairesi bulunan ev sahibi Doğan B., zam oranında anlaşamadığı kiracılarından daireleri boşaltmalarını istedi. Kiracılar ise yüzde 25 oranında zam ödemesi yapabileceklerini belirterek evi boşaltmadı. Bunun üzerine ev sahibi Doğan B., kiracılarının isimleri ve mevcutta ödedikleri kira tutarının yazılı olduğu kağıdı bina girişine astı. Ev sahibi Doğan B. bina girişine astığı yazıda "Vicdansız, dairemden çıkın" ifadelerine de yer verdi.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Bayram Aydemir, “Kiracı gelirini göz önünde bulunduruyor ve diyor ki madem devlet bana yüzde 25 hakkı verdi, onu kullanmak istiyorum diyor. Diğer yanda ev sahibi de muzdarip. Belki o daire için milyon Lira ödedi. İki tarafa da bir şey diyemiyorum ama insanların ismini yazmak bu şekilde karalamak yanlış. Bu işin tek yolu mahkeme” dedi.