https://sputniknews.com.tr/20230714/kac-ukrayna-vatandasi-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-katilmaya-hazir-1073552838.html
Kaç Ukrayna vatandaşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmaya hazır?
Kaç Ukrayna vatandaşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmaya hazır?
İngiliz dergisi The Economist, yayınladığı analizde Kiev yönetiminin vatandaşları seferber etme çabalarının zorla askere alma taktiklerinin uygulanmasına... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T20:22+0300
2023-07-14T20:22+0300
2023-07-14T20:22+0300
multimedya
infografik
ukrayna
rusya
asker
the economist
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Ukrayna şehirlerinin sakinleri arasında yapılan anket, ülke vatandaşlarının çoğunun orduya katılmaya hazır olmadığını ortaya çıkardı. Anketin sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ukrayna, rusya, asker, the economist, инфографика
infografik, ukrayna, rusya, asker, the economist, инфографика
Kaç Ukrayna vatandaşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmaya hazır?
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İngiliz dergisi The Economist, yayınladığı analizde Kiev yönetiminin vatandaşları seferber etme çabalarının zorla askere alma taktiklerinin uygulanmasına rağmen başarısızlığa uğradığını yazdı.
Ukrayna şehirlerinin sakinleri arasında yapılan anket, ülke vatandaşlarının çoğunun orduya katılmaya hazır olmadığını ortaya çıkardı. Anketin sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.