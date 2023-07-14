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https://sputniknews.com.tr/20230714/japonyada-jaxaya-ait-roket-motoru-test-sirasinda-patladi-1073537948.html
Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı
Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) geliştirdiği Epsilon S roket motoru test sırasında patladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motoru Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yerel saatle 09.00 sıralarında patladı. Testin başlamasından 57 saniye sonra meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Test sahasından alevlerin yükseldiği ve oluşan dumanın yüzlerce metre yüksekliğe ulaştığı görüldü. Çıkan yangının yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındığı açıklandı.Kaza sırasında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
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Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı
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uzay, japonya, roket, yangın, video, видео
uzay, japonya, roket, yangın, video, видео

Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı

13:21 14.07.2023
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) geliştirdiği Epsilon S roket motoru test sırasında patladı.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın geliştirdiği Epsilon S roketinin motoru Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yerel saatle 09.00 sıralarında patladı. Testin başlamasından 57 saniye sonra meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Test sahasından alevlerin yükseldiği ve oluşan dumanın yüzlerce metre yüksekliğe ulaştığı görüldü. Çıkan yangının yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındığı açıklandı.
Kaza sırasında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
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