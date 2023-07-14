https://sputniknews.com.tr/20230714/imamoglu-iktidar-icin-degisim-sayfamizi-bir-haftada-600-binden-fazla-vatandasimiz-ziyaret-etti-1073556190.html
İmamoğlu: ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı bir haftada 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti
İmamoğlu: ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı bir haftada 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim manifestosunun yer aldığı internet sitesini bir haftada 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 90 bine yakın kişiden... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:54+0300
2023-07-14T21:54+0300
2023-07-14T21:54+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP’ye değişim çağrısının yer aldığı “iktidaricindegisim.org” isimli internet sitesini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden ""Güçlü Sesinizi Duyduk" ifadesiyle siteyle ilgili bir paylaşımda bulundu.İmamoğlu, paylaşımında, “Güçlü sesinizi duyduk. Çağrımıza uyarak sadece bir haftada ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
İmamoğlu: ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı bir haftada 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim manifestosunun yer aldığı internet sitesini bir haftada 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 90 bine yakın kişiden öneri ve görüş aldıklarını açıkladı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP’ye değişim çağrısının yer aldığı “iktidaricindegisim.org” isimli internet sitesini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden ""Güçlü Sesinizi Duyduk" ifadesiyle siteyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, paylaşımında, “Güçlü sesinizi duyduk. Çağrımıza uyarak sadece bir haftada ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi