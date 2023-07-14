https://sputniknews.com.tr/20230714/imamoglu-iktidar-icin-degisim-sayfamizi-bir-haftada-600-binden-fazla-vatandasimiz-ziyaret-etti-1073556190.html

İmamoğlu: ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı bir haftada 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti

İmamoğlu: ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı bir haftada 600 binden fazla vatandaşımız ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim manifestosunun yer aldığı internet sitesini bir haftada 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 90 bine yakın kişiden... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:54+0300

2023-07-14T21:54+0300

2023-07-14T21:54+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP’ye değişim çağrısının yer aldığı “iktidaricindegisim.org” isimli internet sitesini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden ""Güçlü Sesinizi Duyduk" ifadesiyle siteyle ilgili bir paylaşımda bulundu.İmamoğlu, paylaşımında, “Güçlü sesinizi duyduk. Çağrımıza uyarak sadece bir haftada ‘İktidar İçin Değişim' sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi

türkiye

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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu