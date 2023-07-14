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İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor
İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor
İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama yarın... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T12:35+0300
2023-07-14T12:35+0300
yaşam
otomobil
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.Öte yandan, Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti.Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.Bakanlık, 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcıları da tespit ederken, sayıları 4 bin 800 olan bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edildi. Bu kişilere yönelik de gelecek dönemde para cezaları gündeme gelebilecek.Bakanlık, konuya ilişkin yaygın ve yoğun denetimlere ülke genelinde devam edecek.Öte yandan, bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulanırken, stokçuluk uygulamaları kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye 8 milyon 292 bin 360 lira, mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası kesildi.Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye 49 milyon 44 bin 600 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İdari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri de iptal edildi. Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.
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otomobil, ikinci el otomobil
otomobil, ikinci el otomobil

İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor

12:35 14.07.2023
© İHAÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü
ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© İHA
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İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama yarın devreye alınacak.
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.
Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.
Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.
Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.
Öte yandan, Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti.
Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.
Bakanlık, 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcıları da tespit ederken, sayıları 4 bin 800 olan bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edildi. Bu kişilere yönelik de gelecek dönemde para cezaları gündeme gelebilecek.
Bakanlık, konuya ilişkin yaygın ve yoğun denetimlere ülke genelinde devam edecek.
Öte yandan, bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulanırken, stokçuluk uygulamaları kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye 8 milyon 292 bin 360 lira, mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye 49 milyon 44 bin 600 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İdari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri de iptal edildi. Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.
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