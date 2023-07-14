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https://sputniknews.com.tr/20230714/fed-yetkilisi-wallerdan-faiz-artirimi-aciklamasi-1073553187.html
Fed yetkilisi Waller'dan 'faiz artırımı' açıklaması
Fed yetkilisi Waller'dan 'faiz artırımı' açıklaması
Üst düzey Fed yetkilisi Waller, “Bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum” dedi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
fed
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fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söyledi.ekonomim.com'un aktardığına göre Fed üyesi, Eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Waller, enflasyon yeterince hızlı soğumazsa eylem için "Eylül ayı canlı bir toplantıdır" dedi.Parasal sıkılaştırmada alan varWaller, Temmuz ayında bir faiz artırımından yana olduğunu ve görünümünün devam etmesi halinde yıl sonundan önce bir çeyrek puan daha artırım olabileceğini belirtti.Fed üyesi, "İşgücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" diye konuştu.
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fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, faiz, faiz oranı
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), fed faiz artırdı mı, faiz, faiz oranı

Fed yetkilisi Waller'dan 'faiz artırımı' açıklaması

20:16 14.07.2023 (güncellendi: 20:18 14.07.2023)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Üst düzey Fed yetkilisi Waller, “Bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum” dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söyledi.
ekonomim.com'un aktardığına göre Fed üyesi, Eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Waller, enflasyon yeterince hızlı soğumazsa eylem için "Eylül ayı canlı bir toplantıdır" dedi.
Parasal sıkılaştırmada alan var
Waller, Temmuz ayında bir faiz artırımından yana olduğunu ve görünümünün devam etmesi halinde yıl sonundan önce bir çeyrek puan daha artırım olabileceğini belirtti.
Fed üyesi, "İşgücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" diye konuştu.
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