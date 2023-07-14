https://sputniknews.com.tr/20230714/evlenebilmek-icin-peruk-takan-adam-nikahta-kelligi-ortaya-cikinca-gelinin-ailesi-tarafindan-dovuldu-1073540514.html

Evlenebilmek için peruk takan adam, nikahta kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü

Evlenebilmek için peruk takan adam, nikahta kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü

Hindistan'da bir damat, evlenebilmek için gizlediği kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T14:09+0300

2023-07-14T14:09+0300

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dünya

kellik

hindistan

damat

peruk

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Hindistan'da Bihar'a bağlı Gaya semtinde nikah sırasında peruk takarak kelliğini gizlemeye çalışan damat gelinin ailesi tarafından dövüldü. Olayın sosyal medyada da yayılan görüntülerine göre, gelinin aile üyelerinin damadı dövdüğü ve sözlü tacizde bulunduğu, damadın ise kendisini dövmemeleri için yalvardığı görüldü.

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kellik, hindistan, damat, peruk