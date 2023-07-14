https://sputniknews.com.tr/20230714/evlenebilmek-icin-peruk-takan-adam-nikahta-kelligi-ortaya-cikinca-gelinin-ailesi-tarafindan-dovuldu-1073540514.html
Evlenebilmek için peruk takan adam, nikahta kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü
Evlenebilmek için peruk takan adam, nikahta kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü
Hindistan'da bir damat, evlenebilmek için gizlediği kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T14:09+0300
2023-07-14T14:09+0300
2023-07-14T14:09+0300
dünya
kellik
hindistan
damat
peruk
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Hindistan'da Bihar'a bağlı Gaya semtinde nikah sırasında peruk takarak kelliğini gizlemeye çalışan damat gelinin ailesi tarafından dövüldü. Olayın sosyal medyada da yayılan görüntülerine göre, gelinin aile üyelerinin damadı dövdüğü ve sözlü tacizde bulunduğu, damadın ise kendisini dövmemeleri için yalvardığı görüldü.
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kellik, hindistan, damat, peruk
kellik, hindistan, damat, peruk
Evlenebilmek için peruk takan adam, nikahta kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü
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Hindistan'da bir damat, evlenebilmek için gizlediği kelliği ortaya çıkınca gelinin ailesi tarafından dövüldü.
Hindistan'da Bihar'a bağlı Gaya semtinde nikah sırasında peruk takarak kelliğini gizlemeye çalışan damat gelinin ailesi tarafından dövüldü.
Olayın sosyal medyada da yayılan görüntülerine göre, gelinin aile üyelerinin damadı dövdüğü ve sözlü tacizde bulunduğu, damadın ise kendisini dövmemeleri için yalvardığı görüldü.