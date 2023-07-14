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İmamoğlu'na yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi
İmamoğlu'na yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı’nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik konuşması... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:58+0300
2023-07-14T12:00+0300
politika
ekrem imamoğlu
dava
iddianame
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayetinin üzerine, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı kendisine yönelik konuşması sırasında yuhalama seslerinin gelmesi ve kullandığı ‘arkadaş' sözü nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.Sözcü'nün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Belediye Başkanı müşteki Şadi Yazıcı avukatlarının müracaatta bulunduğu belirtildi.İddianamede, Yazıcı'nın dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin Tuzla Belediye Başkanını yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut ve fiili eylemlerde bulundukları, bu sırada kürsüde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan bu duruma kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığı ve halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini belirttiği aktarıldı.Siyasi yasak uygulanması da istendiEkrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla sunulan beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada müvekkilinin 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını belirtildiği aktarıldı.Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da istendi.Öte yandan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “suç işlemeye tahrik” ve “iftira” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/imamoglunun-yakin-cevresinden-yeni-parti-mi-kuracak-soylentilerine-yanit-1073450732.html
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ekrem imamoğlu, dava, iddianame
ekrem imamoğlu, dava, iddianame

İmamoğlu'na yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

11:58 14.07.2023 (güncellendi: 12:00 14.07.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı’nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik konuşması nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayetinin üzerine, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı kendisine yönelik konuşması sırasında yuhalama seslerinin gelmesi ve kullandığı ‘arkadaş' sözü nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sözcü'nün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Belediye Başkanı müşteki Şadi Yazıcı avukatlarının müracaatta bulunduğu belirtildi.
İddianamede, Yazıcı'nın dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin Tuzla Belediye Başkanını yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut ve fiili eylemlerde bulundukları, bu sırada kürsüde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan bu duruma kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığı ve halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini belirttiği aktarıldı.

Siyasi yasak uygulanması da istendi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla sunulan beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada müvekkilinin 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını belirtildiği aktarıldı.
Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da istendi.
Öte yandan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “suç işlemeye tahrik” ve “iftira” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
POLİTİKA
İmamoğlu'nun yakın çevresinden 'Yeni parti mi kuracak?' söylentilerine yanıt
12 Temmuz, 10:12
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