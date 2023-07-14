https://sputniknews.com.tr/20230714/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073528184.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1280 liradan, euro 29.3160 liradan güne başladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T09:09+0300
2023-07-14T09:09+0300
2023-07-14T09:12+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
Serbest piyasada 26.1260 liradan alınan dolar, 26.1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.3160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1340 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.2730 lira olmuştu.Gram altın ne kadar oldu?14 Temmuz sabahında ons altın 1960 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1644 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2718 liraYarım altın 5 bin 437 liraCumhuriyet altını 10 bin 824 lira
https://sputniknews.com.tr/20230713/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073489604.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:09 14.07.2023 (güncellendi: 09:12 14.07.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1280 liradan, euro 29.3160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.1260 liradan alınan dolar, 26.1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.3160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.1340 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.2730 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar oldu?
14 Temmuz sabahında ons altın 1960 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1644 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Yarım altın 5 bin 437 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 824 lira