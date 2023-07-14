https://sputniknews.com.tr/20230714/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073528184.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26.1280 liradan, euro 29.3160 liradan güne başladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T09:09+0300

2023-07-14T09:09+0300

2023-07-14T09:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

gram altın

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Serbest piyasada 26.1260 liradan alınan dolar, 26.1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.3160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1340 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.2730 lira olmuştu.Gram altın ne kadar oldu?14 Temmuz sabahında ons altın 1960 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1644 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2718 liraYarım altın 5 bin 437 liraCumhuriyet altını 10 bin 824 lira

https://sputniknews.com.tr/20230713/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073489604.html

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