Dolar ve euro'da son durum ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve AYM'nin tartışmalı e-ticaret kararı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'ye takılır mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230714/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073528184.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1280 liradan, euro 29.3160 liradan güne başladı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T09:09+0300
2023-07-14T09:12+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
Serbest piyasada 26.1260 liradan alınan dolar, 26.1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.3160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1340 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.2730 lira olmuştu.Gram altın ne kadar oldu?14 Temmuz sabahında ons altın 1960 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1644 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2718 liraYarım altın 5 bin 437 liraCumhuriyet altını 10 bin 824 lira
https://sputniknews.com.tr/20230713/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073489604.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, gram altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:09 14.07.2023 (güncellendi: 09:12 14.07.2023)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1280 liradan, euro 29.3160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.1260 liradan alınan dolar, 26.1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.3160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.1340 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.2730 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar oldu?

14 Temmuz sabahında ons altın 1960 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1644 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 2718 lira
Yarım altın 5 bin 437 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 824 lira
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dün, 09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала